Heidi Klum niegdyś chodziła po wybiegach najważniejszych projektantów mody, była aniołkiem "Victoria’s Secret", pozowała do kalendarza "Pirelli" i gościła na okładkach najważniejszych modowych magazynów na świecie. Do dziś uchodzi za jedną z największych gwiazd modelingu lat 90. Obecnie jest jurorką w programie "America’s Got Talent". Jedno pozostaje niezmienne: charakterystyczne i fantazyjne stylizacje, jakimi modelka nadal inspiruje.