Gavi, a właściwie Pablo Martín Páez Gavira to osiemnastoletni, hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika w klubie FC Barcelona oraz w reprezentacji Hiszpanii. Klubowy partner Roberta Lewandowskiego ma wielu fanów, w tym jedną, wyjątkową fankę. Zagraniczne media donoszą bowiem, że zakochała się w nim sama księżniczka Eleonora!

Księżniczka Eleonora zakochała się w piłkarzu reprezentacji Hiszpanii. Król już go poznał!

Jako pierwsza informację tę podała hiszpańska gazeta "Diario AS". Wynika z niej, że 17-letnia księżniczka Eleonora jest do szaleństwa zakochana w młodym sportowcu - ma nawet zeszyt ze zdjęciami 18-latka! Para nie miała jeszcze okazji się poznać, ale wszystko wskazuje na to, że jest to bardzo możliwe - tata Eleonory, król Hiszpanii Filip VI przebywa obecnie w Dosze w Katarze i widział się już z młodym piłkarzem.

Do spotkania króla i hiszpańskiego sportowca doszło po meczu Hiszpania : Kostaryka, który ci pierwsi wygrali z ogromną przewagę - 7:0. Filip VI zszedł do szatni i pogratulował piłkarzom, a nawet dostał od Gaviego podpisaną koszulkę. Dziennikarze zauważyli, że był to trykot w małym rozmiarze, przeznaczony prawdopodobnie właśnie dla Eleonory.

Księżniczka Eleonora, księżna Asturii jest najstarszą córką Filipa VI i następczynią tronu Hiszpanii. Jeśli wstąpi na tron, będzie pierwszą królową panującą w Hiszpanii od czasów Izabeli II.

Obecnie Eleonora uczęszcza do Atlantic School w Glamorgan w Walii i, choć skupia się głównie na nauce, to jak widać nieobce są już jej pierwsze porywy serca.

