Ida Nowakowska jest jedną z gorliwiej wierzących gwiazd polskiego show-biznesu. Często mówi o swojej religii i przekonaniach łączących się z nią. Okazuje się jednak, że nie zawsze tak było. Tancerka przeżyła kryzys wiary po śmierci ojca.

W styczniu w swoim mediach społecznościowych powiedziała stanowczo, że oddała swoje życie w ręce Boga. Ida Nowakowska nie boi się wyrażać swoich przekonań na temat wiary i każdy swój dzień podporządkowuje religijnym zasadom.

Prowadząca śniadaniowy program TVP oczekuje teraz razem z mężem na narodziny pierwszego dziecka, które również będzie chciała wychować w wierze katolickiej.

Trudno uwierzyć w to, że jakiś czas temu tak nie było - Ida przechodziła kryzys wiary, a wszystko to stało się, gdy w rodzinie tancerki doszło do tragedii.



Śmierć ojca wstrząsnęła Idą, która wówczas zadała sobie pytanie, jak Bóg mógł do tego dopuścić. Choć dramat ten wydarzył się 7 lat temu, to gwiazda wciąż nieustannie myśli o ukochanym tacie i często rozmyśla nad tym, jak ułożyło się potem jej życie.



Jak ostatnio wyznała w rozmowie z "Faktem", brak ojca wciąż jest dla niej dotkliwy.



"Nieobecność taty jest nadal bolesna i zwłaszcza święta mi o tym przypominają. To poznawanie z mamą i tatą malarstwa, muzyki i liturgii świąt było pasjonujące. Rodzice nauczyli mnie, że bez znajomości symboli nie możemy dogłębnie poznać sztuki, muzyki i literatury.



U mnie w domu do świąt podchodziło się poważnie. Od dzieciństwa ze wszystkich tradycji największą przyjemność sprawiała mi celebracja misterium paschalnego, obecność w Kościele i duchowa moc tego święta. Zmartwychwstanie Chrystusa. Triduum Paschalne. Zaduma, refleksja, święto nadziei" - powiedziała.



Widać, że Ida Nowakowska nieustannie myśli o zmarłym rodzicu mimo mijających lat. Gwieździe w końcu udało się przekuć ból i cierpienie po stracie w mocniejszą wiarę w Boga.

Tego też z pewnością będzie w przyszłości uczyć swoje dziecko, które już niebawem pojawi się na świecie.



