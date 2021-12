Ida Nowakowska na każdym kroku podkreśla, że jest szczęśliwą mamą i chętnie dzieli się na Instagramie migawkami ze swojego prywatnego życia. Wczoraj pochwaliła się filmikiem, na którym karmi synka brokułami, a kilka dni temu zapalała z nim symboliczną świeczkę w oknie, na cześć zapomnianych bohaterów.

Instagram Wideo (IGTV)

Ida Nowakowska nigdy nie ukrywała, że tradycja i religia katolicka są w jej życiu wyjątkowo ważne. Tancerka i prezenterka jest osobą silnie wierzącą i praktykującą i te same wartości pragnie przekazać swojemu dziecku. Teraz zdradziła, że chce w nim także zaszczepić miłość do świąt Bożego Narodzenia.





Ida Nowakowska zdradziła, co jej syn znajdzie pod choinką. Urocze?

Ida Nowakowska nie może się już doczekać świąt! Tegoroczne Boże Narodzenie prezenterka spędzi ze swoim mężem i ukochanym synkiem Maksymilianem. To jego pierwsze święta, więc na pewno będą wyjątkowe, a Ida zdradziła, że maluch znajdzie pod choinką oryginalny i zaskakujący prezent!

W wywiadzie dla Jastrząb Post Nowakowska powiedziała, że jej synek otrzyma wyjątkowy album, składający się ze zdjęć zmarłych członków rodziny chłopca. W ten sposób rodzice Maksymiliana chcą pielęgnować pamięć o przodkach. To jednak nie jedyny prezent, jaki znajdzie on pod choinką. Dostanie także album malarski, przedstawiający Boże Narodzenie i książeczkę o swoim patronie, którym jest Maksymilian Kolbe. Tę pamiątkę przygotuje dla wnuka mama Idy Nowakowskiej.



Trzeba przyznać, że prezenterka przygotowała dla synka wyjątkowo oryginalne prezenty. Co o nich myślicie?

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Boże Narodzenie na świecie. Czy znacie takie zwyczaje? Interia.tv

