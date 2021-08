Jestem na wakacjach od prawie dwóch tygodniu! Chociaż poza opalenizną moje ciało nie przeżywa tego zbytnio, bo w zasadzie zawodowo nadal się sporo dzieje. ALE od jutra słuchajcie muszę się wylogować na kilka dni, aby zbliżyć się do samej siebie! To konieczne, abym mogła w pełni naładować baterie i wrócić do Was pełna sił i gotowa na pyszne nowości muzyczne, które dla Was szykuję!