Iskra Lawrence prezentuje figurę po ciąży

Iskra Lawrence to brytyjska modelka, która ostatnio została mamą. Znana jest z tego, że zawsze śmiało prezentuje swoje ciało. Po ciąży nie jest inaczej. Modelka tańczy w koronkowej bieliźnie, a to wszystko aby... zachęcić ludzi do oddania głosu w wyborach.

Zdjęcie Iskra Lawrence śmiało pokazuje swoje ciało po ciąży /DIGGZY / SplashNews.com/East News /East News

Iskra Lawrence jest modelką i ambasadorką ruchu "body positivity", która cieszy się ogromną popularnością w social mediach. Na Instagramie obserwuje ją ponad 4,5 mln fanów!



To potężne grono przyciągnęła przede wszystkim szczerością i pokazywaniem prawdziwej siebie. Ciałopozytywna modelka nie retuszuje zdjęć i nie wstydzi się pokazywać "niedoskonałości".

Reklama

Iskra w kwietniu powitała na świecie swoje pierwsze dziecko. Jak wyznała, poród był niezwykle trudny - życie jej synka było zagrożone.



- Po 24 godzinach porodu bez znieczulenia i ponad dwóch godzinach ratowania życia przez położną, jesteś naszym cudem. Będziemy wdzięczni za to, ze jesteś z nami każdego dnia - napisała na Instagramie młoda mama.

Instagram Post

Na szczęście modelka i infuencerka nie straciła pewności siebie. Nawet po ciąży śmiało prezentuje krągłości. Dla niej nie ma w tym nic złego, ale najwidoczniej co innego myśli część komentujących jej zdjęcia.

Iskra Lawrence w odpowiedzi na hejt nagrała niezwykłe wideo, którym podzieliła się w mediach społecznościowych (możecie zobaczyć je na jej instagramowym profilu).



Gwiazda tańczy w koronkowej bieliźnie i... maseczce z napisem "VOTE" ( ang. głosuj). A to wszystko w szczytnym celu - aby zachęcić ludzi do zarejestrowania się i głosowania w nadchodzących wyborach w Stanach Zjednoczonych.



"Zakryj się, jesteś teraz mamą"- opisała nagranie.

"Co ma głosowanie do mówienia kobiecie, że ma ukryć swoje ciało?" - zapytała jedna z internautek.



Iskra odpowiedziała jej:

- Mamy znacznie większe problemy niż przejmowanie się tym, jak wygląda druga osoba, której nie znamy.



Instagram Post

Modelka w pierwszych ujęciach zakrywa się tak, jakby wstydziła się swojego ciała. Chwilę później gwiazda ujawnia krągłości i radośnie skacze, nie przejmując się tym, co inni sądzą o jej wyglądzie.



Iskra śmiało pokazuje brzuch po ciąży i krągłe biodra. Przyznaje też, że skóra na jej ramionach nie jest idealna.



- Pozdrowienia dla moich sióstr z keratoris pilaris - chodzi o rogowacenie skóry, chorobę, która powoduje pojawianie się grudek przy mieszkach włosowych.



Celebrytka ostatnio wyznała, że miała problemy z karmieniem piersią i odczuwała presję, którą wywiera społeczeństwo na młodych mamach.



I właśnie za taką szczerość fani ją kochają!



Instagram Post

Instagram Post