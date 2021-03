Iza Macudzińska jest kolejną z królowych życia, która zdobyła popularność dzięki temu, że pokazuje swoje królewskie życie w telewizji. Razem z mężem i córką stali się popularni i często dzielą się swoim życiem prywatnym. Tym razem gwiazda pochwaliła się efektem operacji plastycznej, jaką niedawno przeszła.

Reklama

Zdjęcie Iza Macudzińska nie wstydzi się swoich operacji plastycznych /Niemiec /AKPA

Widzowie pokochali barwne życie bohaterów "królowych życia". Dagmara Kaźmierska, podobnie jak Rafał Grabias i Gabriel Seweryn stali się prawdziwymi gwiazdami dzięki temu formatowi.

Reklama

Sympatię fanów zyskała także Iza Macudzińska, która na ekranie pojawia się ze swoim mężem i córką.



Projektanta i stylistka chętnie pojawia się nie tylko w telewizji, ale ochoczo prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie obecnie obserwuje ją 481 tysięcy ludzi.



To właśnie tam pokazała się tuż po kolejnej operacji plastycznej nosa. Gwiazda nigdy nie ukrywała, że pomaga matce naturze wizytami w salonach piękności i gabinetach medycyny estetycznej.



"Mój nos się zmienił bardzo. Zrobiło mi się zapadnięcie, które powoduje, że nos wydaje się krzywy.... końcówka poszła do dołu. Będziemy skracać, podnosić końcówkę..." - mówiła tuż przed zabiegiem.



Jeszcze teraz ma na twarzy opatrunek, ale już niedługo będzie mogła go zdjąć i pochwalić się efektem końcowym zabiegu, czego z pewnością nie mogą doczekać się jej fani.

Zdjęcie Iza pokazała się fanom tuż po operacji na swoim Instastories / Instagram

Zdjęcie Iza już niedługo będzie mogła zdjąć z nosa opatrunek (screenshot z Insastories) / Instagram

***



Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>