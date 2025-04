Dyskusja o tym, co gorsze - cukier czy sztuczne słodziki - trwa od lat . Sacharyna, sukraloza, aspartam, acesulfam K - tych zamienników cukru jest tyle, że łatwo się pogubić.

Od dawna budzą kontrowersje - głównie przez dyskusje o ich smaku, potencjalnych korzyściach zdrowotnych i zagrożeniach w porównaniu do zwykłego cukru. W tle przewijają się podejrzenia o możliwy związek z nowotworami, chorobami serca i otyłością.

Badanie opublikowane w "Nature Metabolism" wykazało, że sukraloza może stymulować ośrodki głodu w mózgu, prowadząc do zwiększonego apetytu i potencjalnego przejadania się . Można poniekąd powiedzieć, że sukraloza oszukuje mózg.

Wyniki były zaskakujące. Badanie wykazało, że sukraloza zwiększyła przepływ krwi w podwzgórzu w porównaniu zarówno z wodą, jak i sacharozą - to sugeruje, że słodzik ten może mocniej aktywować ośrodek głodu w mózgu niż zwykły cukier!

Co więcej, uczestnicy badania zgłaszali, że po spożyciu sukralozy czuli się bardziej głodni niż po spożyciu cukru .

Sukraloza to sztuczny słodzik, którego moc słodząca jest nawet 600 razy większa od sacharozy. Nie dostarcza przy tym żadnych kalorii, więc może wprowadzać nasz mózg w błąd.

Eliza Whitaker, certyfikowana specjalistka ds. żywienia tłumaczy: "Kiedy jemy coś słodkiego, mózg spodziewa się, że dostanie energię z kalorii. Gdy jednak słodki smak pochodzi z bezkalorycznego słodzika, ta energia nie nadchodzi. Przez to mózg może nie uruchomić mechanizmów, które normalnie zmniejszają uczucie głodu po jedzeniu - tak jak dzieje się po zjedzeniu czegoś z cukrem."

Te odkrycia sugerują, że spożywanie sukralozy może prowadzić do zwiększonego apetytu i potencjalnie przyczyniać się do przejadania się, zwłaszcza u osób z otyłością .

Tematem potencjalnej szkodliwości sukralozy od dawna zajmuje się również Michał Kot -popularny na Instagramie specjalista ds. żywienia, który dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowej diety i wpływu różnych substancji na organizm. Jego treści są oparte na aktualnych badaniach naukowych, a on sam zachęca do krytycznego myślenia i świadomego podejścia do diety.