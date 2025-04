Jak czyścić powierzchnie ze stali nierdzewnej? Kluczowa jedna rzecz

Zacznijmy od tego, że stal nierdzewna (zwana również stalą szlachetną) to wyjątkowo wymagający materiał i, aby utrzymała swoje właściwości, musimy czyścić ją odpowiednimi preparatami. Środki czystości nie powinny psuć i uszkadzać powierzchni, ale warto też uważać, by nie dopuścić do mocnych zabrudzeń, które wymagać będą szorowania szczotkami czy choćby inwazyjnymi środkami. Nie powinniśmy też dopuszczać do bezpośredniego kontaktu delikatnej powierzchni z tłuszczem czy silnymi kwasami i zdecydowanie unikać mechanicznych uszkodzeń.