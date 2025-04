Dr Bartek Kulczyński, dietetyk i ekspert ds. żywienia znany w internecie przede wszystkim ze swojej działalności na platformie YouTube w swoim nowym filmie przypomniał, że ryby to jedne z najważniejszych produktów , które powinny lądować na naszym talerzu. Jak jednak zastrzega ekspert:

Dietetyk wskazuje, że kluczem do zdrowej diety jest nie tylko włączenie ryb do jadłospisu, ale również wybór odpowiedniego gatunku. Mimo że od lat to właśnie łosoś uchodzi za najbardziej wartościową rybę, okazuje się, że istnieje pewna tańsza, szeroko dostępna, a nawet zdrowsza alternatywa. Chodzi o makrelę atlantycką - i warto tu podkreślić, że nie należy jej mylić z makrelą królewską.