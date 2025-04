Maść ichtiolowa to preparat do stosowania na skórę, który można kupić bez recepty. Jej składnikiem aktywnym jest ichtiol , znany również jako ichtamol lub sulfobituminian amonowy. Pozyskiwany jest z łupków bitumicznych.

Jest to gęsta, ciemna substancja o zapachu przypominającym smołę lub asfalt .

Dlaczego maść ichtiolowa ma charakterystyczny zapach ? Wynika to z obecności związków siarki w ichtiolu. Choć aromat może być uciążliwy, to właśnie te związki odpowiadają za lecznicze właściwości preparatu. W maści, poza ichtiolem jest też zazwyczaj wazelina żółta i lanolina.

Jej główny składnik - sulfobituminian amonowy - to silna substancja o działaniu antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwzapalnym.

Skutecznie łagodzi podrażnienia , redukuje ból oraz zmniejsza obrzęk . Maść działa ściągająco , co pomaga w usuwaniu ropy z zakażonych miejsc.

Maść ichtiolowa to prawdziwy klasyk w walce z trądzikiem i wypryskami - choć nie pachnie różami, działa jak mały cud w tubce.

Skutecznie "wyciąga" ropę i zanieczyszczenia z głębszych warstw skóry - jak odkurzacz usuwa to, co zalega pod powierzchnią. W praktyce oznacza to, że maść przyspiesza dojrzewanie wyprysków, a następnie ułatwia ich oczyszczanie bez konieczności wyciskania.