Izabela Janachowska ma już plany na sylwestra!

Izabela Janachowska to ulubienica widzów, którzy lepiej poznali ją, gdy pojawiła się w roli trenerki w programie "Taniec z gwiazdami".

Ellie Brown kusi w białym bikini! Tak szaleje w górach! Piękna, niezwykle zdolna i zawsze uśmiechnięta Izabela skradła serca telewidzów. Z czasem okazało się, że prócz tego, że jest mistrzynią parkietu, posiada także inne talenty.



Jej marzeniem było prowadzenie własnego programu i zajęcie się tematyką ślubną. Okazało się, że da się to połączyć i została gospodynią programów takich jak, "I nie opuszczę cię aż do ślubu" i "W czym do ślubu". Fani pokochali ją i w tym wydaniu.



Doskonale sprawdziła się w roli prowadzącej show. Dlatego nie ma w tym nic dziwnego, że zaczęła również dostawać oferty prowadzenia największych imprez. W tym roku to Iza stanie na scenie Sylwestra Polsatu, by razem z największymi gwiazdami przywitać nowy, 2022 rok.



"Do ostatniej chwili nie wiedziałam, czy to wypali. Jeszcze wczoraj byłam przekonana, że sylwestra spędzę na planie. Takie niespodzianki to jednak coś normalnego w branży telewizyjnej. Za sprawą tej ironii losu i tak jednak spędzę sylwestra w pracy, z czego strasznie się cieszę!" - powiedziała Izabela Janachowska w rozmowie z Pomponik.pl





Boże Narodzenie 2021: co planuje Izabela Janachowska?

Plany sylwestrowe Izy są już jasne, ale co z Bożym Narodzeniem? Wygląda na to, że gwiazda nie może już doczekać się świąt. Z pewnością święta u Izabeli będą rodzinne i pełne ciepła. Spędzi je z ukochanym mężem, Krzysztofem i synkiem Christopherem Alexandrem.



Obecnie gwiazda przebywa jednak jeszcze we Francji, gdzie realizuje jeden ze swoich projektów i pochwaliła się zdjęciem, do którego pozuje na tle olbrzymiej, cudownej choinki.



Znana ze swojego wysublimowanego gustu Iza z pewnością postara się o to, by i w jej polskim domu dekoracje świąteczne zachwycały tuż przed Wigilią.W tamtym roku gwiazda zachwyciła świątecznymi zdjęciami swoich fanów. Pozowała do nich razem z synkiem w domowych pieleszach, chwaląc się uroczą choinką. Czy w tym roku będzie podobnie?



Wiele na to wskazuje!





