Aneta Kręglicka to ikona polskiej mody i jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobowości medialnych w Polsce. W 1989 roku zdobyła tytuł Miss Świata, jako pierwsza Polka w historii tego konkursu, co otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery. Po zakończeniu przygody z modelingiem, zaangażowała się w różnorodne projekty biznesowe i kulturalne, zakładając m.in. agencję reklamową.

Z biegiem lat stała się również cenioną ambasadorką marek luksusowych i aktywistką społeczną. Dzisiaj Kręglicka jest symbolem elegancji, niezależności i konsekwencji w dążeniu do swoich celów, a swoje życie zawodowe i prywatne chętnie pokazuje na Instagramie. To właśnie tam podzieliła się z fanami informacją na temat tego, co robi, żeby w wieku 59 lat zachwycać nienaganną sylwetką.

Jadłospis Anety Kręglickiej na szczupłą sylwetkę

W swoim najnowszym poście Aneta Kręglicka zdradziła co je, żeby świetnie wyglądać, lecz także być zdrową.

Unikam węglowodanów, pieczywa, makaronów, cukru i mięsa, ale nie podchodzę do tego bardzo restrykcyjnie, co oznacza, że zdarzają się odstępstwa od tej zasady...

- napisała w poście modelka i dodała, że je regularnie, a także wybiera produkty, po których po prostu czuje się dobrze.

Kręglicka zwróciła przede wszystkim uwagę na śniadanie i podkreśliła, że jest to jej ulubiony posiłek w ciągu całego dnia. Dla zainteresowanych podała też kilka propozycji dań, po które sama sięga najczęściej.

Ulubione śniadania Anety Kręglickiej

Pierwszą propozycją od Anety Kręglickiej jest twarożek wymieszany z jogurtem naturalnym. Do tego oczywiście duża porcja warzyw takich jak pomidor i ogórek w towarzystwie ziaren z czarnuszki i oliwy z oliwek. Na koniec coś małego na słodko - orzechy laskowe lub migdały blanszowane.

Dla fanów słodkich śniadań Kręglicka zaproponowała owsiankę na wodzie lub domową granolę ze startym lub pieczonym jabłkiem, a do tego suszone śliwki, orzechy i jogurt naturalny.

Sama modelka wyznała, że woli śniadania na słodko, jednak niezależnie od tego, jakie danie wybiera, swój dzień zaczyna od warzyw i zjada np. pół pomidora i pół awokado z dodatkiem oliwy z oliwek. W ten sposób unika gwałtownego skoku cukru we krwi, które spowodowałoby zjedzenie słodkiego śniadania na pusty żołądek.

Poranna rutyna Anety Kręglickiej

Zanim jednak Aneta Kręglicka zasiądzie do śniadania, ten posiłek poprzedza szklanką ciepłej wody z cytryną i ćwiczeniami, które trwają zazwyczaj około 30 minut.

Warto także wiedzieć, że dla modelki równie ważna co śniadanie jest także suplementacja! Co rano przyjmuje m.in witaminy D3K2, Q10, witaminę A + E, Omegę 3, colostrum oraz zamiennie kolagen wołowy lub rybi. Wieczorem ta lista uzupełniana zostaje jeszcze o magnez i probiotyk.

Tym samym Kręglicka zaznaczyła, że jej domowa rutyna zmienia się, gdy wyjeżdża w podróż. Wtedy pozwala sobie na odstępstwa od tego, co zazwyczaj je i wybiera francuskie croissanty z morelą lub brioche z kremem. Zaznaczyła jednak, że po powrocie do domu wraca do wypracowanych nawyków, które lubi i jednocześnie są dobre dla jej ciała, a także samopoczucia.

Jak Aneta Kręglicka utrzymuje zgrabną sylwetkę?

Poza odpowiednim jedzeniem Kręglicka nie zapomina również o ćwiczeniach fizycznych. W jednym ze swoich wpisów modelka zdradziła, że poza porannym rozruszaniem ciała, 6 razy w tygodniu wykonuje regularny trening, do którego można zaliczyć zarówno ćwiczenia siłowe, jak i rozciąganie.

Modelka uwielbia także różnego rodzaju aktywności na świeżym powietrzu, takie jak bieganie, jazda na nartach, golf czy pływanie.

Biegam 2/3 w tygodniu, od jakiegoś czasu gram też w golfa (18 dołków, to jest dobry wysiłek) i z powodu braku czasu, obecnie ćwiczę codziennie 30 minut samodzielnie w domu - zestaw ćwiczeń z gumami, ciężarkami, pilates, streching i trochę jogi na różne partie mięśni. Dzięki treningowi w domu nie tracę czasu na dojazdy i na razie zadowalają mnie efekty

- napisała modelka w swoim poście z początku września.

Tym samym zaznaczyła, że z biegiem lat nauczyła się słuchać swojego organizmu i wie, co jej służy, a czego musi zrezygnować, żeby cieszyć się zarówno dobrym zdrowiem, jak i zgrabną sylwetką.

