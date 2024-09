Nie można mówić o koreańskiej diecie bez wspomnienia o kimchi. To tradycyjnie fermentowane warzywa, najczęściej kapusta pekińska, z dodatkiem ostrych przypraw, czosnku i imbiru. Kimchi jest bogate w probiotyki, które wspomagają zdrowie jelit, a także witaminy A, B i C. Dzięki temu jest nie tylko niskokaloryczne, ale również wspiera układ odpornościowy i trawienie.

Ryż stanowi podstawę większości posiłków w Korei. Jest źródłem węglowodanów, które dostarczają energii, ale Koreańczycy często wybierają jego zdrowsze odmiany, takie jak ryż brązowy, pełnoziarnisty czy nawet dziki, które mają więcej błonnika i składników odżywczych w porównaniu do białego ryżu.

Warzywa są istotnym elementem każdego koreańskiego posiłku. Od sałat, przez rzodkiewki, po liście sezamu - warzywa są przygotowywane na różne sposoby : gotowane, smażone, blanszowane, a nawet fermentowane. Są niskokaloryczne, ale bogate w witaminy, minerały i błonnik, co pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej.

Wielu ludzi na Zachodzie poszukuje szybkich rozwiązań na odchudzanie, jednak azjatyckie podejście do utrzymania zdrowej wagi opiera się na długoterminowych nawykach i filozofii równowagi . Oczywiście możesz z powodzeniem próbować wdrożyć je w swoim środowisku.

Koreanki jedzą regularnie, ale w niewielkich porcjach. Każdy posiłek jest dobrze zbilansowany pod względem składników odżywczych, co pomaga uniknąć uczucia głodu i przejadania się.

Woda i herbaty, takie jak zielona herbata, są podstawą koreańskiej diety. Płyny te wspomagają nawadnianie , metabolizm, pomagają w detoksykacji organizmu i utrzymaniu nawodnienia, co jest istotne dla zdrowia skóry i ogólnego samopoczucia.

Koreanki dbają o regularną aktywność fizyczną, ale nie musi to oznaczać intensywnego treningu na siłowni. Chodzenie, taniec, joga czy inne formy umiarkowanej aktywności są powszechne i stanowią integralną część codziennego życia.

Dla wielu Koreańczyków jedzenie nie jest jedynie źródłem przyjemności, ale przede wszystkim sposobem na dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych. Takie podejście do jedzenia pozwala na lepszą kontrolę nad ilością spożywanego jedzenia i jego jakością. Można powiedzieć, że w swoim życiu kierują się zasadą francuskiego twórcy Moliera, który w usta jednego ze swoich bohaterów w dziele "Skąpiec" włożył słowa: po to się je, aby żyć, nie zaś po to żyje, aby jeść.