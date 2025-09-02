Jak uniknąć słonego mandatu za błędną segregację papieru?

Magda Kania

Czy wiesz, że nie każdy papierowy śmieć można wrzucić do niebieskiego pojemnika na makulaturę? Niektóre z pozoru zwyczajne kartki mogą wprowadzać w błąd i kosztować nas słony mandat. Sprawdź, jak rozróżniać, co naprawdę nadaje się do recyklingu, a co powinno trafić do odpadów zmieszanych.

Wbrew pozorom, nie każdy papier nadaje się do makulatury, zwłaszcza, jeżeli jest śliski i błyszczący
Wbrew pozorom, nie każdy papier nadaje się do makulatury, zwłaszcza, jeżeli jest śliski i błyszczący123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Papier nie zawsze jest makulaturą!
  2. Papier lakierowany - pozornie zwyczajny
  3. Uwaga na papier zanieczyszczony
  4. Paragony, ręczniki i opakowania po żywności
  5. Konsekwencje finansowe
  6. Jak prawidłowo segregować papier

Papier nie zawsze jest makulaturą!

Większość z nas intuicyjnie wrzuca do niebieskiego pojemnika wszystko, co wygląda jak papier. Niestety, to poważny błąd. Nie każdy papier nadaje się do recyklingu, a jego niewłaściwe wyrzucenie może skutkować mandatem lub wyższymi opłatami za śmieci. Kluczem jest rozróżnianie papieru czystego od materiałów powlekanych tworzywem sztucznym, klejonych lub zabrudzonych.

Papier lakierowany - pozornie zwyczajny

Szczególną uwagę warto zwrócić na papier lakierowany, czyli taki, który ma połysk, odbija światło i jest śliski w dotyku. Znajdujemy go w ulotkach reklamowych, broszurach promocyjnych, w magazynach czy podręcznikach.

Choć wygląda jak zwykła kartka, w rzeczywistości pokryty jest cienką warstwą tworzywa sztucznego. To właśnie ta powłoka uniemożliwia recykling, ponieważ w procesie przetwarzania nie da się oddzielić tworzywa od papieru.

Stos kolorowych zeszytów spiralnych ułożonych jeden na drugim z tabletem wśród nich, leżących na drewnianym blacie.
Jeżeli twoje zeszyty mają błyszczącą, śliską powierzchnię, oznacza to, że powleczone są tworzywami sztucznymi, które trudno oddzielić od papieruArina Habich123RF/PICSEL

Uwaga na papier zanieczyszczony

Do makulatury nie wrzucamy także papieru zabrudzonego lub mokrego. Kartki z tłuszczem, resztkami jedzenia, wodą czy farbą nie nadają się do recyklingu, ponieważ zanieczyszczają całą partię odpadów.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku papieru powlekanego folią lub plastikiem, kartek sklejonych taśmą, papieru zdobionego plasteliną czy brokatem. Choć może wyglądać atrakcyjnie lub być wartościowe estetycznie, nie nadaje się do niebieskiego pojemnika.

Dłoń wyciągająca frytki z charakterystycznego opakowania, obok widoczne dwa burgery oraz kawałki smażonego kurczaka, całość utrzymana w klimacie fast food.
Tłusty papier, który zostaje nam po jedzeniu np. frytek czy burgera należy wyrzucić do odpadów zmieszanychb123RF/PICSEL

Paragony, ręczniki i opakowania po żywności

Kolejnym źródłem pomyłek są paragony, ręczniki papierowe, chusteczki i papierowe opakowania po żywności. Choć są papierowe, nie można ich wrzucać do makulatury, ponieważ zawierają domieszki chemiczne lub tłuszcze, które utrudniają recykling.

Podobnie postępujemy z papierem powlekanym do pieczenia czy kartonikami po sokach i mleku - wszystkie te materiały trafiają do odpadów zmieszanych.

    Konsekwencje finansowe

    Nieprawidłowa segregacja może skończyć się wysoką karą. Straż Miejska może nałożyć mandat do 500 zł za wyrzucenie papieru lakierowanego do pojemnika na makulaturę.

    Dodatkowo, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują wyższe opłaty za odpady dla osób niesegregujących - od dwukrotności do czterokrotności normalnej stawki. Najsurowsze sankcje dotyczą elektroodpadów, ale nawet papierowe błędy mogą mocno uszczuplić domowy budżet.

    Jak prawidłowo segregować papier

    Podstawowa zasada jest prosta: do niebieskiego pojemnika trafia wyłącznie czysty, suchy papier bez domieszek tworzyw sztucznych, tłuszczu czy kleju. Wszystko inne - papier lakierowany, paragony, zabrudzony lub powlekany - powinno trafić do odpadów zmieszanych. Dzięki temu recykling jest skuteczny, a domowy budżet nie ucierpi na karach.

