Dom rodzinny to dla niego ostoja. Mężczyzn o tym imieniu próżno szukać w Polsce

Domator i człowiek, który kocha przebywać w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Leokadiusz jest mężczyzną dostojnym, urodzonym dyplomatą. W jego wnętrzu ciągle mieszka zaś młody chłopiec, dla którego dom rodzinny to ostoja i remedium na wszystkie choroby. Co jeszcze warto wiedzieć o Leokadiuszu?
Pochodzenie i znaczenie imienia Leokadiusz
Leokadiusz to męskie imię pochodzenia greckiego. Powstało z połączenia wyrazów laós oznaczającego lud oraz kedos oznaczającego troskę. Imię to oznacza mężczyznę troszczącego się o lud.
Popularność imienia Leokadiusz w Polsce
Leokadiusz to imię bardzo rzadko występujące w Polsce. W ostatnich latach żaden chłopiec nie otrzymał go przy narodzinach.
Kiedy Leokadiusz obchodzi imieniny?
Imieniny Leokadiusza są obchodzone 23 listopada.
Leokadiusz - zdrobnienia imienia
Leokadiusz to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Wśród najpopularniejszych określeń pojawiają się:
●Lodzio,
●Leoś,
●Lodek,
●Lodziu,
●Leokadek,
●Loduś,
●Kadek,
●Adek,
●Adzio.
Numerologia i cechy osób o imieniu Leokadiusz
Leokadiusz to mężczyzna, który już od młodzieńczych lat czuje silny związek z rodziną i ludźmi znajdującymi się w jego najbliższym otoczeniu. Ciepły dom to dla niego azyl, a ludzie, którzy go wypełniają, stanowią dla niego najwyższą wartość. Lubi przebywać w miejscach, które dobrze zna. Trudno znosi samotność.
Leokadiusz to numerologiczna szóstka. Jest urodzonym dyplomatą i świetnym negocjatorem. Oddany rodzinie, czuje, że urodził się, aby służyć najbliższym. Leokadiusz jest optymistą, bezinteresownie pomaga innym, szczególnie słabszym.
Leokadiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia
Kim w przyszłości może być mały Leokadiusz? To mężczyzna, który najlepiej czuje się na stanowiskach, gdzie może wykorzystać swoje doświadczenie życiowe. W pracy lubi kontakt z ludźmi. Woli z nimi współpracować niż nimi kierować.
Szczęśliwym kamieniem jest dla Leokadiusza kamień księżycowy. Nad jego życiowym powodzeniem czuwa Jowisz.
