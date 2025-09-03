Dom rodzinny to dla niego ostoja. Mężczyzn o tym imieniu próżno szukać w Polsce

Pochodzenie i znaczenie imienia Leokadiusz

Leokadiusz to męskie imię pochodzenia greckiego. Powstało z połączenia wyrazów laós oznaczającego lud oraz kedos oznaczającego troskę. Imię to oznacza mężczyznę troszczącego się o lud.

Popularność imienia Leokadiusz w Polsce

Leokadiusz to imię bardzo rzadko występujące w Polsce. W ostatnich latach żaden chłopiec nie otrzymał go przy narodzinach.

Kiedy Leokadiusz obchodzi imieniny?

Imieniny Leokadiusza są obchodzone 23 listopada.

Leokadiusz - zdrobnienia imienia

Leokadiusz to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Wśród najpopularniejszych określeń pojawiają się:

●Lodzio,

●Leoś,

●Lodek,

●Lodziu,

●Leokadek,

●Loduś,

●Kadek,

●Adek,

●Adzio.

Szukasz znaczenia swojego imienia? Sprawdź w imienniku

Wszystko o znakach zodiaku 123RF/PICSEL

Numerologia i cechy osób o imieniu Leokadiusz

Leokadiusz to mężczyzna, który już od młodzieńczych lat czuje silny związek z rodziną i ludźmi znajdującymi się w jego najbliższym otoczeniu. Ciepły dom to dla niego azyl, a ludzie, którzy go wypełniają, stanowią dla niego najwyższą wartość. Lubi przebywać w miejscach, które dobrze zna. Trudno znosi samotność.

Leokadiusz to numerologiczna szóstka. Jest urodzonym dyplomatą i świetnym negocjatorem. Oddany rodzinie, czuje, że urodził się, aby służyć najbliższym. Leokadiusz jest optymistą, bezinteresownie pomaga innym, szczególnie słabszym.

Leokadiusz - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Kim w przyszłości może być mały Leokadiusz? To mężczyzna, który najlepiej czuje się na stanowiskach, gdzie może wykorzystać swoje doświadczenie życiowe. W pracy lubi kontakt z ludźmi. Woli z nimi współpracować niż nimi kierować.

Szczęśliwym kamieniem jest dla Leokadiusza kamień księżycowy. Nad jego życiowym powodzeniem czuwa Jowisz.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219,imiona-nadawane-dzieciom-w-polsce/resource/54099/table?page=1&per_page=20&q=Leokadiusz&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/Leokadiusz

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL