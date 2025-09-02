Co przyniesie środa, 3 września? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych pomyśl, że odpowiedzialność nie oznacza myślenia za wszystkich. Osoby jeszcze niedojrzałe warto uczyć samodzielnego myślenia oraz tego, że każdy czyn ma swoje konsekwencje. Nie uchronisz bliskich przed całym światem, a zresztą oni by tego nie chcieli. W finansach możliwy będzie krótki wyjazd, który pomoże Ci zebrać fundusze lub wiadomości.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych nie zamykaj się teraz na niczyje słowa. Napomnienia lub wyznania mogą być nieprzyjemne, ale nie ma co unikać problemu. Każdy z nas potrzebuje wyjść czasem ze swojej informacyjnej "bańki" i skonfrontować się z odmiennym punktem widzenia. To rozwija. W finansach pamiętaj, że oszczędzanie ma czemuś służyć. Nie chowaj pieniędzy do skarpety.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta Giermek Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą nieśmiałą, która nieco boi się otaczającego ją świata. W takich momentach próbujemy chronić się w marzeniach. Budujemy zamki z piasku, z nadzieją, że kiedyś przeniesiemy ten projekt w większej skali. Pomóż zrobić krok do przodu. W finansach upewnij się, że twój projekt będzie można łatwo rozszerzyć.

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta Rycerz Buław

W życiu prywatnym możesz mieć do czynienia z typem włóczykija, który bardzo ceni swoją niezależność. Ten ktoś uwielbia być w drodze, a za to stroni od utrzymywania stałego adresu i długoterminowych zobowiązań. Zaoferuje Ci ruch, zmianę, przygodę, ale nie stabilizację. W finansach przemyśl zawód, który zdołasz wykonywać z dowolnego miejsca na Ziemi, także zdalnie.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych zrób wszystko, co miałoby Ci się przysłużyć, ale pamiętaj o konsekwencjach. Nie da się sprawić, żeby wszyscy nas lubili. Ludzie mogą ferować niesprawiedliwe wyroki, kierować się uprzedzeniem, pozostać głusi na dowody i głos rozsądku. Ich zapłata przyjdzie z czasem, ale to już nie będzie twoja sprawa. W finansach możliwa współpraca z prawnikiem.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta Eremita

W życiu prywatnym warto na pewien czas odsunąć się od ludzi, którzy wprowadzają zamęt. Nie musisz uczestniczyć w każdym spotkaniu, znać wszystkich pogłosek ani być na bieżąco z dylematami krewnych i znajomych. Nie daj sobie też wcisnąć roli przewodnika ani obarczyć odpowiedzialnością za cudze decyzje. W finansach możesz osiągnąć cel po wielu trudach.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Król Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który potrafi okazać współczucie i nikogo nie ocenia. Tego samego oczekuje dla siebie. Nie składa przy tym żadnych obietnic, dlatego nie da się namówić na plany co do przyszłości. Być może z czasem do nich dojrzeje, ale we własnym tempie. W finansach możliwy sukces w pracy związanej... z wodą!

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 3 Kielichów

W życiu prywatnym widać wspólną radość niezobowiązujące spotkania, chęć dzielenia się bliskością. Warto chodzić teraz na wiele randek, wybierać się na wspólne wczasy z przyjaciółmi, organizować zbiorowe wyjścia i domowe imprezy. Ważne jest nie tylko to, czy ktoś umie pomóc, ale też czy potrafi się bawić. W finansach możesz podpisać nową, lukratywną umowę.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta Król Buław

W kontaktach prywatnych możesz mieć do czynienia z człowiekiem, który wie, jak się w życiu ustawić. Prowadzi on bardzo wygodną egzystencję, ale jego ognista natura potrzebuje wyzwań. Oferuj rozrywkę i schlebiaj próżności, a są duże szanse, że znakomicie się dogadacie. W finansach możesz odnieść sukces w biznesie, w którym używa się... wody.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Umiarkowanie

W relacjach prywatnych pamiętaj, że co dwie głowy, to nie jedna. Nie stroń od ludzi, bo to właśnie ich myśli oraz tezy pobudzą twoją kreatywność. Nawet jeśli ktoś cię rozzłości, będzie to miało pozytywny wpływ na twoją energię. A może zmienisz się w mediatora pomiędzy wrogimi frakcjami? W finansach możliwy będzie sukces jako pośrednik, asystent.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta Cesarz

W relacjach osobistych warto postawić granice, a od osób niebezpiecznych odgrodzić się murem. Trzeba oczywiście śledzić swoich przeciwników, ale nie wolno mieć na ich punkcie obsesji. Czerp siłę z tego, że wiesz, co potrafisz i masz po swojej stronie lojalnych ludzi. W finansach należy przygotować się na trudniejsze czasy. Rób zapasy, oszczędzaj pieniądze.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta Królowa Kielichów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą, która potrafi wskazać drogę, doradzić, naświetlić problem, ale sama nie angażuje się w niczyje sprawy. Ten ktoś posiada swój mały świat, z którego obserwuje rzeczywistość. Czasem tęskni do przygody, ale też za bardzo boi się zawirowań. W finansach możesz mieć udaną rozmowę z kimś, kto doradza.

