Mimo, że od końca drugiej kadencji prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego minęło prawie 18 lat, wielu Polaków wspomina okres jego rządów z sentymentem. U źródeł tej emocji leżą nie tylko przełomowe dla III RP wydarzenia - wejście do NATO i Unii Europejskiej, ale również aspekty mniej namacalne, takie jak wizerunek wypracowany przez prezydencką parę.

Ulubiona pierwsza dama?

W jego kształtowaniu znaczącą rolę odegrała Jolanta Kwaśniewska. Pierwsza dama przez obie kadencje reprezentowała aktywny model sprawowania swej funkcji. Choć powstrzymywała się od jasnego wyrażania poglądów na temat kwestii politycznych, podejmowała działania na pograniczu polityki i spraw społecznych. Jak w pracy "Wybrane obszary działalności Pierwszych Dam RP w latach 1995 - 2011" podkreśla Martyna Rogala, najwyraźniejszymi z takich aktów była pomoc dla powodzian w 1997 roku oraz udział w kampanii akcesyjnej do UE.

Równolegle Jolanta Kwaśniewska przez cały czas zajmowała się działalnością charytatywną (w 1997 roku założyła Fundację Porozumienie bez Barier), promocją profilaktyki prozdrowotnej, związanej głównie z prewencją raka piersi, diabetologią, chorobami kręgosłupa i walką o poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Działania te były oczywiście szeroko omawiane i zaskarbiły jej sympatię wielu Polaków.

Kiedy w 2003 roku Tygodnik "Polityka" umieścił jej nazwisko w sondażu prezydenckim, chęć oddania głosu na pierwszą damę deklarowało ponad 30 proc. Polaków. Co ciekawe, sympatia do niej utrzymuje się mimo upływu lat. Jak podaje Wikipedia, w sondażu przeprowadzonym przez IBRIS w 2020 roku, prawie połowa Polaków uznała ją za "najlepszą pierwszą damę".

Kim z wykształcenia jest Jolanta Kwaśniewska?

O sukcesie Kwaśniewskiej zdecydowało zapewne wiele różnorodnych czynników. Czy wśród nich było również wykształcenie? Być może, choć Jolanta Kwaśniewska nie zdobyła dyplomu ani z politologii, ani z zarządzani, ani z socjologii, z których to dziedzin wiedza, byłaby zapewne przydatna na piastowanym przez nią stanowisku. Kim więc z wykształcenia jest była pierwsza dama?

Jolanta Kwaśniewska urodziła się w Gdańsku, jako córka księgowej i pułkownika Wojsk Ochrony Pogranicza. Ukończyła IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, a w 1979 zdobyła dyplom na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Później próbowała zdać egzamin na aplikację sędziowską.

Mimo ukończenia prestiżowego kierunku, Jolanta Kwaśniewska nie związała swojej kariery z sądownictwem. "Swoją pierwszą pracę podjęłam trzy lata po urodzeniu córki. Była to firma produkująca sztuczną biżuterię. Dotarłam do stanowiska dyrektora ds. handlowych. Z czasem jednak miałam poczucie, że czegoś mi w życiu brakuje, przyszło po prostu wypalenie. Odeszłam z firmy i założyłam agencję nieruchomości Royal Wilanów. To był rok 1991, firma się rozwijała, aż nagle w 1995 roku wszystko "popsuł" mój mąż wygrywając nieoczekiwanie wybory prezydencie" - opowiadała kilka lat temu podczas spotkania z cyklu "Geneza Biznesu" (cyt. za prestiztrojmiasto.pl).

W tym samym źródle czytamy, że po zakończeniu przez Aleksandra Kwaśniewskiego drugiej kadencji prezydenckiej, Jolanta Kwaśniewska wróciła do swojej firmy. Cały czas rozwijała również działalność Fundacji Porozumienie bez Barier. Była częstą gościnią programów telewizyjnych i radiowych.

Co dziś robi Jolanta Kwaśniewska?

Od czasu zakończenia kadencji prezydenckiej Aleksandra Kwaśniewskiego wkrótce minie 20 lat. Przez dwie dekady Jolanta Kwaśniewska nieco wycofała się z życia publicznego, choć nadal widywana jest w mediach i na oficjalnych wydarzeniach. W 2020 roku wraz z mężem przez kilka miesięcy mieszkali za granicą, a powodem czasowej wyprowadzki były sprawy rodzinne. Obecnie, jak podaje Wirtualna Polska "dzielą czas miedzy Warszawę i Mazury".