Jennie Garth popularność zdobyła za sprawą roli lekko rozkapryszonej, ale pięknej uczennicy szkoły średniej w Beverly Hills, Kelly Taylor. Choć później zagrała jeszcze w kilkudziesięciu filmach i kilku serialach, to nigdy już nie udało się jej wyjść z roli Kelly i przebić sukcesu kultowej produkcji Aarona Spellinga.

Prywatnie Jennie Garth jest szczęśliwą żoną i matką trzech córek, które ma z byłym mężem, Peterem Facinellim. Jej obecnym mężem jest Dave Abrams.

Instagram Post

Jennie Garth walczy z chorobą. Diagnoza była dla niej szokiem!

Natalia Oreiro wygląda jak nastolatka. Ale figura!

Księżna Kate szuka asystentki! Wynagrodzenie za pracę to grosze!

Córka Kim Basinger wyznała, że jej partner wolał jej matkę

Denzel Washington kupił apartament od arabskiej księżniczki Jennie Garth przyznała właśnie, że od kilku lat walczy z chorobą zwyrodnieniową stawów. Gdy lekarze postawili diagnozę, aktorka miała 47 lat.

- Byłam jak i jestem za młoda na zapalenie stawów - powiedziała aktorka przyznając, że ta diagnoza dosłownie ją zszokowała. Garth ma bowiem świadomość, że jeśli chrząstka, która chroni końce kości, wciąż będzie się zużywać i dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia tkanki, to grozić będzie jej operacja. Mimo to, jest pozytywnie nastawiona i przekonuje, że to po prostu "nowy, interesujący etap w jej rozwoju".

Reklama

Gwiazda "Beverly Hills 90210" uważa, że ćwiczenia takie jak rozciąganie się, piesze wędrówki i gra w golfa pomagają złagodzić objawy choroby.

- Kiedy wiesz, z czym masz do czynienia, zawsze możesz trochę obejść ten problem. Zdecydowanie nie pozwalam, aby cokolwiek mnie ograniczało. Nie przyjmuję leków na swój stan, ale często stosuję miejscowy, dostępny bez recepty żel, który zapewnia "ulgę" na wszelkie bóle stawów

- tłumaczy.

Instagram Wideo

Zobacz również: Domi Spelling nigdy nie widziała "każdego pokoju w rezydencji rodziców"!

Gwiazda "Beverly Hills 90210" choruje od trzech lat. Teraz wyznała prawdę

Fanów zaskoczył fakt, że choć Jennie Garth walczy z chorobą od kilku lat, to dopiero teraz postanowiła opowiedzieć o niej głośno. Aktorka wyjaśniła, że nie czuła się z tym faktem komfortowo i nie chciała opowiadać o swoich dolegliwościach publicznie. Co skłoniło ją więc do zmiany stanowiska?



Gwiazda "Beverly Hills 90210" chce uświadomić młodym ludziom, że choroba zwyrodnieniowa stawów dotyka nie tylko starszych!

- Kiedy słyszysz słowo artretyzm, kojarzysz je z osobami starszymi i osobami nieruchomymi, które nie mogą prowadzić aktywnego życia

- wyjaśnia, dodając, że ta choroba naprawdę może dotknąć każdego. Jennie radzi osobom, które doświadczają tego samego rodzaju bólu, co ona, aby jak najszybciej skonsultowały się z lekarzem.

Jennie Garth w przeszłości borykała się już z innymi problemami zdrowotnymi. W 2009 roku ujawniła, że w wieku 30 lat zdiagnozowano u niej nieszczelną zastawkę serca.

***

Zobacz również:

Zygmunt Józefczak walczy o życie w szpitalu. Córka błaga o pieniądze na leczenie!