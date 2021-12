Jennifer Aniston o swojej bezdzietności

Chociaż Jennifer Aniston odkąd pojawiła się w show-biznesie, a jej kariera ruszyła z kopyta, gdy dostała rolę Rachel Green w serialu "Przyjaciele", fani chcieli znać każdy szczegół jej życia.

Jednak ku ich rozczarowaniu Aniston bardzo chroniła i wciąż chroni swoje życie prywatne. Stara się nie wywoływać skandali i nie udziela zbyt wielu wywiadów.



Lourdes Leon przesadziła ze zdjęciami? 25-latka zaszalała!

Kourtney Kardashian odpowiedziała na zarzuty o operacje plastyczne!

Ela Pruszyńska pokazała swoje bajeczne życie! Tak Polka bawi się w USA

Książę William i księżna Kate długo to ukrywali. Co dzieje się w ich domu? Jednak i tak nie uchroniło ją to przed ogromnym zainteresowaniem ze strony mediów, gdy po pięciu latach małżeństwa, Brad Pitt zostawił ją dla Angeliny Jolie. Prasa rozpisywała się o tym burzliwym rozstaniu miesiącami, jeżeli nie latami.



Nie przerwało tego nawet kolejne małżeństwo Jennifer w 2015 roku z Justinem Theroux'em. Przez wszystkie te lata media również snuły przeróżne domysły na temat tego, dlaczego Aniston nie doczekała się do tej pory dzieci.

Okazuje się, że słowa te zawsze krzywdziły aktorkę, która dopiero teraz postanowiła przełamać ten temat tabu i opowiedziała o swojej bezdzietności.



Jennifer Aniston przerwała milczenie po wielu latach

"Kiedyś brałam te plotki do siebie. Zwłaszcza założenie "wybrała karierę, a nie dzieci" - Powiedziała Jennifer Aniston w wywiadzie z "The Hollywood Reporter".



W końcu wyznała, że powodem jej bezdzietności są problemy zdrowotne, a to niezwykle trudny i osobisty temat:



"Nikt nie ma pojęcia, dlaczego nie mam dzieci! Nikt nie ma pojęcia, co się ze mną dzieje medycznie, dlaczego nie mogę. Nikt nawet nie wie, czy tak naprawdę mogę mieć dzieci. Te plotki są strasznie bolesne i paskudne" - podsumowała aktorka swoją wypowiedź.

Reklama

52-letnia aktorka pogodziła się z tym, jak wygląda jej życie i większość spraw prywatnych zachowuje jednak dla siebie. Trzeba przyznać, że takie wyznanie jest dla niej przełomowe i może w końcu utnie wszelkie, okrutne spekulacje na temat tego, dlaczego nie zdecydowała się nigdy na posiadanie dzieci.



Zdjęcie Jennifer Aniston i Brad Pitt uchodzili za szczęśliwe małżeństwo, do czasu, gdy aktor nie porzucił gwiazdy dla Angeliny Jolie / Jeff Kravitz / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Julia Wieniawa otwarcie o scenach łóżkowych Newseria Lifestyle

***

Zobacz również:



Maria Dębska chce unieważnić ślub kościelny z Bosakiem!? "Podjęła już decyzję"



Julia Kamińska rozstała się z partnerem po 12 latach! Znany jest powód