Jennifer Lopez wybrała się do Aspen. Miała na sobie kultowy sweter

Jako datę separacji podano 26 kwietnia 2024 roku. Choć w mediach pojawiały się jeszcze plotki o potencjalnym powrocie małżonków do siebie, to wszystko wskazuje na to, że związek gwiazdy i aktora dobiegł końca.

Byli zakochani podjęli decyzję o rozstaniu, ale mimo to, regularnie się ze sobą spotykają. Oboje są bowiem mocno związani z dziećmi - Lopez zbliżyła się do pociech Bena, które są owocem jego związku z Jennifer Garner, a aktor uwielbia dzieci Lopez. Częste spotkania pary związane są również z podziałem ich majątku. "In Touch" udało się dotrzeć do informacji, z których wynika, że wokalistka chciałaby wreszcie ułożyć sprawy z Affleckiem, ale on pozostaje nieugięty.