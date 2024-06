Niekorzystna passa Jennifer Lopez. Co się z nią dzieje?

Jennifer Lopez przeżyła niedawno falę krytyki w związku z premierą filmu dokumentalnego o jej życiu, a następnie była zmuszona odwołać trasę koncertową, czego nieoficjalnym powodem była zbyt niska sprzedaż biletów na to wydarzenie.

To właśnie wtedy wszystkie spojrzenia były skierowane na nią i to nie bez powodu. Mimo niekorzystnej passy, Jennifer Lopez wyglądała spektakularnie i olśniewająco.

Wszystko to za sprawą kreacji, jaką postanowiła założyć tego jednego dnia.

Współpracując ze swoim ulubionym duetem stylistów Robem Zangardi i Mariel Haenn , Lopez wybrała odpowiednią do sali konferencyjnej sukienkę midi khaki z asymetrycznym dekoltem, paskiem w talii i rozkloszowaną spódnicą midi.

Aby uzyskać jeszcze więcej warstw - i pretekst do odsłonięcia małego fragmentu ramienia - narzuciła na górę luźny płaszcz khaki z fantazyjnym kołnierzem.

Jennifer Lopez dodała ciemniejszy akcent do stylizacji za pomocą akcesoriów, które obejmowały parę kruczoczarnych rękawiczek z marszczeniem i atramentową torebkę, która miała złote elementy. To one dodawały jej wyrazistości i przełamywały spokojną tonację sukienki.