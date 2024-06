Ostatnio o Jennifer Lopez i Benie Affleck'u znów jest głośno. Niestety nie za sprawą sukcesów zawodowych, a plotek o ich związku. To drugi raz, kiedy para tworzy związek i ma już za sobą jedno rozstanie.

Byli w innych związkach, ale los zechciał, że ta dwójka znów połączyła się w 2021 roku, co wywołało niemały szum wśród fanów zarówno Bena, jak i Jennifer.

To brzmiało niczym romantyczna bajka o miłości, która przezwyciężyła wszelkie trudności i czas rozłąki, by ta dwójka mogła finalnie do siebie powrócić.