​Jennifer Lopez zarzeka się, że nigdy nie stosowała botoksu

Gdy publikuje w mediach społecznościowych swoje zdjęcia, zwykle w komentarzach pojawia się lawina zachwytów i komplementów. Od czasu do czasu pojawiają się jednak sugestie, że Jennifer Lopez swój wygląd zawdzięcza temu, że poddaje się odmładzającym zabiegom.

Zdjęcie Jennifer Lopez od lat zachwyca urodą i młodym wyglądem /FaceToFace/REPORTER /Reporter

Tak było również teraz. Piosenkarka nie zostawiła tego zarzutu bez odpowiedzi. Zapewniła, że nigdy nie stosowała botoksu, a z autorką niewybrednego komentarza podzieliła się swoim "sekretem piękna".



Słynna piosenkarka i aktorka podziwiana jest nie tylko ze względu na swój talent i osiągnięcia, ale i urodę. Lopez, która w lipcu skończyła 51 lat, wciąż zachwyca młodzieńczym wyglądem, inspirując miliony kobiet na całym świecie. Mimo że gwiazda wielokrotnie zapewniała, że nigdy nie korzystała z dobrodziejstw medycyny estetycznej, w mediach co jakiś czas pojawiają się komentarze sugerujące, iż swój wygląd zawdzięcza chirurgowi plastycznemu lub botoksowi.

Takie zarzuty pojawiły się, gdy niedawno Lopez zamieściła na Instagramie filmik, na którym testuje jeden z produktów pochodzących z wprowadzonej niedawno na rynek jej autorskiej marki kosmetyków do pielęgnacji JLo Beauty. "Właśnie zdjęłam maseczkę. Szczerze mówiąc, nie widzę choćby jednej zmarszczki na swojej twarzy. Moja skóra jest napięta, promienna, piękna. Czuję się, jakbym była o 10 lat młodsza" - zachwala swój produkt gwiazda.

Pod postem pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych komentarzy fanek gwiazdy, które komplementowały jej nieskazitelną skórę oraz zapewniały, że wypróbują ową rekomendowaną przezeń maseczkę. Wśród tych pochlebstw Lopez dostrzegła też komentarz sugerujący, że wygląda tak młodo tylko dlatego, że stosuje botoks. "Muszę zauważyć, że twoje czoło i brwi w ogóle się poruszają, kiedy mówisz lub próbujesz wyrazić emocje. Z całą pewnością stosowałaś botoks, tony botoksu. Nie ma w tym nic złego, po prostu mówię, jak jest" - napisała jedna z komentujących post osób.

Wzburzona tymi słowami Lopez odpowiedziała fance. "To po prostu moja twarz! Powiem po raz pięćsetmilionowy - nigdy nie stosowałam botoksu ani żadnych innych zastrzyków czy operacji! Wypróbuj kosmetyki JLo Beauty i poczuj się piękna we własnej skórze!" - napisała. I podzieliła się z autorką komentarza receptą na doskonały wygląd i samopoczucie, która nie ma nic wspólnego z pielęgnacją. "A oto mój kolejny sekret piękna: Spróbuj spędzać czas na byciu bardziej pozytywną i życzliwą, spróbuj podnosić innych na duchu, zamiast tracić czas na psucie im humoru. To sprawi, że też będziesz wyglądać młodo i pięknie" - poradziła gwiazda.