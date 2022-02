Jennifer Lopez jest wciąż jedną z najważniejszych postaci amerykańskiego show-biznesu. Piosenkarka i tancerka, która karierę artystyczną zaczynała w latach 90., z biegiem czasu coraz lepiej radziła sobie nie tylko na estradzie, ale także na małym i dużym ekranie. Jennifer Lopez ma na koncie szereg prestiżowych nagród, takich jak American Music Awards, MTV Movie Awards czy ALMA Awards, a wielu uznanych artystów publicznie nazywało ją swoją idolką i wzorem do naśladowania - dość wspomnieć Jessikę Albę, Selenę Gomez czy Demi Lovato.

Karolina Pisarek znów kusi na Instagramie!

Alżbeta Lenska i Rafał Cieszyński "przeczekują śnieżycę" pod palmami

​Tomasz Raczek ujawnił, kto namawiał go do coming outu

Wiktoria Gąsiewska zachwyca w seksownej sukience. Ta kreacja podbija serca gwiazd Autorka hitu "Waiting For Tonight" miała - i wciąż ma - ogromny wpływ na popkulturę i świat mody. Gdy dwa lata temu pojawiła się na pokazie marki Versace w nowej wersji kultowej sukni "Jungle Dress", w której zaprezentowała się na rozdaniu nagród Grammy w 2000 roku, wydarzenie to komentowały media na całym świecie.

Zobacz również: Jennifer Lopez ujawniła kulisy rozstania z Benem Affleckiem!





Jennifer Lopez zdradziła, komu zawdzięcza swój sukces. To zaskoczenie?

Reklama

Jak się okazuje, tej błyskotliwej kariery nie byłoby, gdyby nie rady pani Guadalupe Rodríguez, czyli mamy Jennifer Lopez. Gwiazda wyznała to w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone". Artystka przyznała, że zanim wspięła się na szczyt, musiała pokonać mnóstwo przeciwności, a przede wszystkim zmierzyć się z własnymi kompleksami.

Jennifer, która urodziła się i wychowała w biednej nowojorskiej dzielnicy Bronks jako córka Portorykańczyków - Guadalupe Rodríguez i Davida Lopeza - podkreśliła, że w młodości brakowało jej pewności siebie. Powodem miały być trudna sytuacja finansowa rodziny i pochodzenie, przez co była dyskryminowana.

- Zawsze czułam się jak potencjalny przegrany. Byłam ostatnim zawodnikiem, w wyścigu, tym, na którego się nie stawia. To część bycia Portorykanką, mieszkanką Bronksu i kobietą. W naszym domu brakowało pieniędzy, nie miałam koneksji. Kiedy zaczynałam stawiać pierwsze kroki w tej branży, powiedziałam sobie: "Pieprzyć to. Spróbuję. Spróbuję się tu dostać"

- wyznała.



Jennifer Lopez musiała wykazać się dużą determinacją i samodyscypliną. Jak podkreśliła, nauczyła ją tego matka, z zawodu nauczycielka.

- Zostałam artystką estradową głownie dzięki mamie. To ona wprowadziła mnie w świat musicali i pokazała różne rodzaje muzyki. Była zabawna i kochana, ale też silna i niesamowicie twarda. Nauczyła mnie wytrwałości, uporu i pilności we wszystkim, co robię. Nie sądzę, by zdawała sobie sprawę z tego, jak wiele jej zawdzięczam - wyjawiła piosenkarka. I dodała, że świadomość tego, iż w pełni zapracowała sobie na pozycję w branży, pozwala jej dziś lepiej radzić sobie z krytyką - Od 25 lat spotykam się z opiniami ludzi, którzy mówią: "Cóż, nie wiem, czym tu się zachwycać - ona nie jest wcale tak wspaniała. Jest ładna i uroczo śpiewa, ale mogłaby być bardziej taka czy owaka". Nie da się zadowolić wszystkich. Nadal do kręgu tzw. "prawdziwych artystów" nie mam wstępu, podobnie jak wielu innych popowych muzyków. To boli, gdy jest się pomijanym, ale tak funkcjonuje ta branża - skwitowała partnerka Bena Afflecka.

Zdjęcie Jennifer Lopez nigdy nie ukrywała, że sporo zawdzięcza swojej mamie / Jackson Lee / SplashNews.com / East News

Fani Jennifer Lopez będą mogli wkrótce oglądać ją w komedii romantycznej "Wyjdź za mnie", która zadebiutuje na ekranach polskich kin już 11 lutego.

***

Zobacz również:

Olga Bołądź odeszła z Kościoła: "Nie jestem już katoliczką"

Maja Bohosiewicz zrzuca oponkę z brzucha. Zdradziła sekrety diety

Anna Powierza poszła na badanie i wróciła w opłakanym stanie! Radzą jej to zgłosić