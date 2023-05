Jessica Goicoechea prezentuje wysportowaną sylwetkę w skąpym bikini

Nowe wieści płyną z dworu. Poszło o koronę, którą założy Karol III

Kim jest Jessica Goicoechea?

Jessica Goicoechea to hiszpańska modelka i projektantka mody. Karierę zaczynała już jako nastolatka - w wielu 15 lat podpisała kontakt z agencją mody "5-th Avenue", co otworzyło jej drzwi do wielkiego świata modelingu, przyniosło sławę i pieniądze. Teraz Goicoechea to również gwiazda mediów społecznościowych - na Instagramie obserwuje już ponad 1,8 miliona fanów. Sława modelki sprawiła, że dziś regularnie nawiązuje współprace z najbardziej znanymi na świecie markami. Na koncie ma już sesje dla Rimmela, Pumy, Calvina Kleina, Victoria’s Secret czy Calzedoni. Ponadto wielokrotnie już można było zobaczyć ją na okładach Vogue'a, Glamour'a czy Elle. W roku 2015 Goicoechea założyła własną markę kosmetyczną o nazwie GOI.

Jessica Goicoechea chwali się wysportowanym ciałem

Poza pracą modelki, Goicoechea sławę zdobywa również na Instagramie, gdzie przyciąga obserwatorów na magnes. Chętnie pokazuje tam swoje stylizacje - zarówno codzienne jak i te, które zakłada na ważne wydarzenia.

Modelka od czasu do czasu w sieci chwali się też swoją zadbaną, smukłą sylwetką - tym razem pokazała jak relaksuje się w otoczeniu morza, przy okazji reklamując strój kąpielowy pewnej marki. Mocno wycięty stanik i dół stroju w kolorze soczystej zieleni, które zaprezentowała na sobie Goicoechea sprawiły, że obserwujący komplementowali na potęgę. Są pełni podziwu i trochę zazdroszczą modelce atletycznego ciała.

Co więcej, dla niektórych influencerka jest motywacją do rozpoczęcia aktywności fizycznej. Biorąc pod uwagę ilość polubień i komentarzy, tego typu posty cieszą się na jej profilu największą popularnością.

