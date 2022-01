Modern Talking to projekt Bohlen’a

Choć to Adams był głównym wokalistą zespołu Modern Talking, za jego powstanie odpowiada Dieter Bohlen. To on był także kompozytorem i producentem większości hitów grupy. Zespół istniał od 1983 do 1987 roku i w tym czasie udało się mu wykreować wiele hitów, które były i są bardzo popularne między innymi w Polsce.

Po ponad dziesięcioletniej przerwie w 1998 r. muzycy postanowili powrócić do współpracy i do 2003 r. wydali dencowe aranżacje dawnych utworów oraz nowe piosenki. Po raz kolejny muzycy ogłosili rozstanie w 2003 roku i po kolejnej przerwie, która trwała ponad 10 lat znów powrócili do wspólnego tworzenia w 2014 roku. Stosunki między nimi jednak nie układały się najlepiej. Dodatkowo atmosferę podgrzewała niezwykle zazdrosna ówczesna partnerka Andersa. Aktualnie muzycy nie koncertują razem.

Dieter Bohlen: Bogaty miłośnik medycyny estetycznej

Po kolejnym zawieszeniu działalności Modern Talking Dieter Bohlen często zasiadał w jury różnego rodzaju talent show. Sędziował między innymi w “Tańcu z gwiazdami" oraz “Idolu" oraz tworzył utwory dla znanych piosenkarzy. Obecnie Dieter Bohlen nie musi martwić się o pieniądze, na jego konto wpływają bowiem miliony euro tantiem za kultowe utwory Modern Talking, których był autorem. Tegorocznego sylwestra Dieter spędził na Malediwach.

W niemieckiej prasie Bohlen słynie z zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej. Miał korzystać między innymi z botoksu i przeszczepu włosów.



