Joanna Koroniewska odpowiada na docinki internautów. „Suchar pozdrawia z wakacji"

Joanna Koroniewska to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Popularność przyniosła jej przed laty rola Małgosi Mostowiak w serialu "M jak miłość", z którym zakończyła przygodę już wiele lat temu. 45-letnia gwiazda o jakiegoś czasu poświęca się głównie rodzinie i aktywnie prowadzi profil w mediach społecznościowych. Fani uwielbiają ją za otwartość, pogodę ducha i ogromny dystans do siebie. Wraz z mężem - Maciejem Dowborem od lat tworzą zgrany duet i jak widać, doskonale się rozumieją.

Niezwykle pozytywnym odbiorem cieszą się humorystyczne filmiki, które wspólnie nagrywają i wrzucają do mediów społecznościowych. Jakiś czas temu prowadzili również cykl internetowych spotkań "na żywo", pt. "Domówka u Dowborów", na które to zapraszali inne znane osoby. Ponadto niedawno udało się im spełnić jedno z marzeń - zakupili willę w Hiszpanii, gdzie spędzają wraz z dziećmi mnóstwo czasu.

Joanna Koroniewska pokazała szczupłą sylwetkę. Fani zaniepokojeni

Joanna Koroniewska na przestrzeni ostatnich lat sporo schudła. Widać, że aktorka dba o zdrową dietę, nie brakuje jest także aktywności fizycznej, na którą ma teraz sporo czasu. Aktorka nie kryje, że dobrze czuje się w swoim ciele, jednak wielu jej fanów pod zdjęciami, na których pokazuje sylwetkę w bikini komentuje, że jest zdecydowanie za chuda i wygląda jak tzw. "suchar". Celebrytka postanowiła odnieść się do tego w najnowszych poście na Instagramie. Zamieściła zdjęcie z plaży w Marbelli, na którym widzimy jak uśmiecha się od ucha do ucha prezentując zadbany brzuch. Ma na sobie górę od bikini i rozpiętą koszulę.

W kontrze do wszystkich różowych postów i stylówek niebieski „Suchar” pozdrawia z wakacji. Zapewniam, że zjadłam dziś dziś obiad i śniadanie, nawet kolację. Mam się tutaj coraz lepiej. I zdrowiej. Robię postępy w tenisie. Dowbor nawet mnie chwali! W taki upał najchętniej chodziłbym nago, ale nie chcę narażać na szok niektórych „estetów”.

Jak widać, Joanna Koroniewska po raz kolejny udowodniła, że nie przejmuje się opiniami innych osób. Najważniejsze jest dla niej to, że podoba się sobie i dba o formę. Co więcej, wielu jej fanów twierdzi, że mieć taki brzuch to marzenie.

