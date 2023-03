Spis treści: 01 Joanna Krupa rozstaje się z mężem. Zaskoczyła fanów oświadczeniem

02 Słowa wsparcia dla Joanny Krupy. W komentarzach zawrzało

Joanna Krupa rozstaje się z mężem. Zaskoczyła fanów oświadczeniem

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się w tajemnicy w 2018 roku. Ich związek był zaskoczeniem dla fanów polskiej modelki, która bardzo przeżyła rozstanie z pierwszym mężem Romainem Zago.

Joanna Krupa pochwaliła się talentem córki. Pokazała rozczulające wideo. „Fenomenalna!”

Joanna Krupa szaleje na plaży w kusym bikini. „Ciało bogini”

Joanna Krupa pokazała urocze zdjęcia. „Tego dnia moje życie się zmieniło”

Joanna Krupa chce po raz drugi zostać mamą. Myśli o adopcji. "Mam swoje lata" Para po ślubie doczekała się upragnionego dziecka, którego Joannie Krupie nie mógł dać poprzedni partner. W 2019 roku na świat przyszła Asha-Leigh Nunes.

Joanna Krupa od tego momentu jest spełnioną mamą i wydawało się, że również i partnerką. Dlatego tak bardzo fanów modelki zaskoczył jej najnowszy wpis w mediach społecznościowych, który okazał się oświadczeniem o rozstaniu z mężem.

"Razem z mężem podjęliśmy wspólną decyzję o separacji. Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele i nadal żyjemy codziennie jako rodzina dla naszej córki, którą oboje stawiamy na pierwszym miejscu. Ze względu na moją rodzinę nie będę tego dalej komentowała, tylko powiem, że każdy z nas jest zaangażowany w zapewnienie szczęścia drugiej osobie, abyśmy mogli być najlepszymi rodzicami, idąc naprzód" - napisała Joanna Krupa.

Reklama

Słowa te pojawiły się pod wspólnym zdjęciem Joanny, Douglasa i ich córeczki.

Słowa wsparcia dla Joanny Krupy. W komentarzach zawrzało

Instagram Post Rozwiń

W komentarzach nie zabrakło słów wsparcia dla Joanny Krupy. Wśród nich znalazły się wypowiedzi Ewy Chodakowskiej, Magdaleny Gessler, która wyznała, że tęskni za Joanną Krupą.

W komentarzach pojawiły się także słowa fanów Joanny, którzy komentowali całą sytuację:

"Przykra wiadomość, jednak forma w jakiej to robicie i przekazujcie to klasa sama w sobie tak to powinno wyglądać, jeśli się ma dziecko i chce dla Niego jak najlepiej! Wszystkiego dobrego!", "Kryzys związków opanował świat, jak robi się zwyczajnie to każdy się rozchodzi", "Widać to było już długi czas. Niestety, nigdy nie widziałam u Was miłości. Bardziej powinność tworzenia związku, bo było dziecko".

Instagram Post Rozwiń