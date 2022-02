Joanna Krupa od kilku lat z powodzeniem kontynuuje swoją karierę w show-biznesie. Prywatnie od 2018 roku jest żoną Douglasa Nunesa, w listopadzie 2019 roku urodziła swoje pierwsze dziecko - Ashę.

Fani modelki nie zapomnieli jednak, że ma siostrę, z którą jest mocno związana. Jak dziś wygląda Marta Andretti?

Siostra Joanny Krupy: jak dziś wygląda?

Marta Krupa wraz ze swoją siostrą wzięła udział w reality show The Real Housewives of Miami. Potem wystąpiła w 13. edycji polskiej wersji Tańca z gwiazdami, a następnie zasiadła na kanapie w programie Kuby Wojewódzkiego. Potem słuch o niej zaginął.

Jak się okazało, Marta zrezygnowała z medialnej kariery. "Moja siostra już dawno zdecydowała, że nie chce być w show-biznesie. Już po tym programie, co robiliśmy razem w Miami" - tłumaczyła Joanna Krupa w rozmowie z Jastrząb Post.

Zobacz także: Joanna Krupa pochwaliła się zdjęciami córki. "Moje marzenie się spełniło"

Marta Andretti: życie osobiste

Marta Krupa w 2017 roku wyszła za mąż za Marco Andrettiego. "To jest jej życie, to jest jej przyszłość. Poznała swojego męża, on za bardzo nie chciał, żeby ona w tej branży była i tak sobie żyją, są szczęśliwi i tyle. W ogóle nie tęskni za tą branżą, nie tęskni za show-biznesem. Ją to nie kręci" - podkreślała Joanna.

Niestety, 11 grudnia ubiegłego roku Marta poinformowała, że zakończyła trwające prawie 4 lata małżeństwo. "Dostawałam bardzo dużo wiadomości, dlatego poczułam, że nadszedł czas na oficjalne oświadczenie, abyśmy oboje mogli pójść dalej. Marco i ja rozstaliśmy się. To była nasza wspólna decyzja. Uznaliśmy, że to nie działa i wspólnie postanowiliśmy zakończyć to w sposób cywilizowany i z szacunkiem. Marco życzę jak najlepiej. Dziękuję za zrozumienie" - poinformowała.

Marta Andretti wygląda kwitnąco

Czas zdaje się jednak leczyć rany. Joanna Krupa pochwaliła się zdjęciem z siostrą. Marta wygląda doskonale. Od sióstr ciężko oderwać wzrok.

