To twoja wina, że kot drapie poza kuwetą. To musisz zrobić

Co zrobić, gdy kot załatwia się poza kuwetą?

Załatwianie się poza kuwetą to jeden z najczęstszych problemów zgłaszanych przez opiekunów kotów. Najważniejsze jest, aby nie karać zwierzęcia - jego zachowanie nie wynika ze złośliwości, lecz prawdopodobnie z potrzeby zakomunikowania problemu. Gdy zauważymy kał lub mocz poza kuwetą, przede wszystkim warto wziąć pod uwagę przyczyny medyczne.

Infekcje dróg moczowych, kamienie nerkowe czy choroby przewlekłe mogą sprawić, że korzystanie z kuwety może przynosić cierpienie. Kot nie powie nam, że coś go boli, więc zaczyna kojarzyć ból z kuwetą. Dlatego, gdy kot załatwia się poza kuwetę, pierwszym krokiem powinno byćbadanie weterynaryjne. To powinno obejmować badanie moczu czy krwi. Jeśli okaże się, że przyczyną było schorzenie, leczenie je usunie i kot powróci do normalnego korzystania z kuwety.

Co zrobić, gdy kot załatwia się poza kuwetą? Poza medycznymi przyczynami źródeł problemu można szukać także w warunkach oraz czystości kuwety. Często problemem okazują się jedna i jednocześnie zbyt mała kuweta dla wielu kotów. Brudna "kocia toaleta", nieodpowiedni żwirek czy niekorzystna lokalizacja również mogą być źródłami problemu. Może okazać się, że zwierzęciu przeszkadza głośne otoczenie lub kuweta na widoku.

Jeżeli kot załatwia się poza kuwetą, warto oprzeć się na doświadczeniu behawiorystów. Ci zgodnie podkreślają, że koty potrzebują prywatności i spokoju przy toalecie, a także świeżego podłoża. Przykładowo, wytyczne zalecają regułę jedna kuweta na kot plus jedna dodatkowa rozstawiona w różnych pokojach. Kuweta powinna być duża (co najmniej 1,5 razy dłuższa niż kot) i często sprzątana (codzienne zamiatanie, mycie co kilka tygodni). Ustawiając kuwetę, unikajmy zakamarków przy pralce czy łazience. Takie miejsce powinno być ciche i łatwo dostępne.

Dlaczego mój kot drapie zewnętrzną część kuwety?

Drapanie wokół kuwety często wynika z naturalnego odruchu zakopywania odchodów, który koty dziedziczą od swoich dzikich przodków. Behawioryści zwierzęcy sądzą, że koty drapią w kuwecie, aby ukryć swoje odchody i nie prowokować drapieżników czy innych kotów. Normą jest więc drapanie wewnątrz kuwety - problem pojawia się, gdy kot zaczyna drapać poza nią.

Dlaczego kot drapie zewnętrzną część kuwety? Zwykle oznacza to, że coś mu nie odpowiada w toalecie. Weterynarze często zwracają uwagę, że nadmierne drapanie boków kuwety może być sygnałem frustracji z powodu nieodpowiedniego żwirku lub niewłaściwego typu kuwety. Niektóre zwierzęta mają silne preferencje co do faktury i zapachu podłoża. Trzeba więc przetestować różne żwirki i znaleźć te najlepsze dla naszego kota.

Dlaczego kot drapie zewnętrzną część kuwety? Być może wynika to ze zbyt małej ilości żwirku lub reakcji stresowej. 123RF/PICSEL

Jeśli kuweta jest zbyt mała, kot nie może swobodnie zakopać odchodów i drapie na bokach z frustracji. Podobnie kuweta z zamknięciem często nie przypada kotom do gustu, bo sprawia wrażenie pułapki. Kot drapie zewnętrzną część kuwety także wtedy, gdy jest za mało żwirku. Jeśli jego warstwa jest zbyt płytka, to nie może dokładnie zakryć odchodów. Przyczyną może być też stres lub zmiana warunków mieszkania.

Z drugiej strony kot może oznaczać rewir. W swoich łapach posiada bowiem gruczoły zapachowe, a drapiąc, pozostawia ślad dla innych kotów. Dlatego warto zainwestować w drapaki dla kotów. Te służą zarówno do ścierania pazurów, jak i oznaczania terytorium. Możesz też za każdym razem, gdy kot skorzysta z kuwety bez drapania na zewnątrz, pochwalić go smakołykiem czy pieszczotami. Wzmocni to dobre skojarzenie.

Dlaczego kot kopie poza kuwetą?

Kopanie w kuwecie i wysypywanie żwirku na zewnątrz to również powszechny problem. Często koty robią to instynktownie, chcąc zakryć swoje ślady, ale gdy robią to na podłodze, zamiast w kuwecie, może to być znak problemu. Behawioryści wskazują dwa główne źródła problemu: za mała przestrzeń i zbyt brudna kuweta.

Jeśli kuweta jest zbyt mała, kot drąży mocniej z frustracji. A jeśli kuweta jest zaniedbana, zwierzę może unikać wchodzenia w brudny żwirek i kopać wzdłuż jej krawędzi, niejako szuka czystego miejsca. Dodatkowo niedostateczna głębokość żwirku (poniżej 4 cm) sprawia, że kot nie może porządnie zakryć odchodów i zaczyna wyrzucać więcej piasku na zewnątrz.

Co robić, jeśli kot kopie poza kuwetą? Po pierwsze - większa kuweta i większa ilość żwirku. Po drugie, trzeba wziąć się odpowiedzialnie za swoje obowiązki opiekuna i usuwać nieczystości co najmniej raz dziennie. Warto również zapewnić kotu zabawki, drapaki oraz spędzać czas z czworonogiem, co może odciągnąć jego uwagę od zabawy żwirkiem. Jeśli kopanie kota poza kuwetą stało się nagle intensywne lub towarzyszą temu inne objawy, warto udać się do weterynarza, by wykluczyć ewentualne kłopoty zdrowotne.

