Przyjmuje się, że filiżanka kawy to ok. 140 mg kofeiny. Zgodnie z danymi FDA (Food and Drug Administration), maksymalna ilość kofeiny na co dzień wynosi 400 mg - odpowiada to czterem filiżankom napoju. Przyjmuje się, że najbezpieczniej pić jednak dwie-trzy filiżanki kawy dziennie.

Przykładowo: w łyżeczce cukru jest ok. 20 kcal. Jeśli do kubka kawy dodamy dwie łyżeczki, to napój będzie miał ponad 40 kcal (sama kawa w kubku to ok. 4 kcal). Natomiast kawa z mlekiem odtłuszczonym to 24 kcal, a z mlekiem 2 proc. - ponad 40 kcal. Połączenie typu czarna kawa, mleko 2-proc. i dwie łyżeczki cukru to już ponad 80 kcal.