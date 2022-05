Joanna Kulig bierze udział w 75. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie zasiada w jury konkursu Un Certain Regard. Ta kategoria promuje filmy o oryginalnej formie i tematyce. Doceniona przez międzynarodowe środowisko filmowe polska aktorka światowy rozgłos zyskała dzięki nominowanemu do Oscara filmowi "Zimna wojna" w reż. Pawła Pawlikowskiego.

Niebawem Kulig zagra w kolejnej zagranicznej produkcji - tym razem będzie to komedia romantyczna "She Came To Me"". Zobaczymy ją u boku takich gwiazd jak Anne Hathaway, Marisa Tomei czy Matthew Broderick.

Joanna Kulig zadaje szyku w Cannes

Teraz aktorka zadaje szyku podczas festiwalu w Cannes. Jak wiadomo, podczas festiwalu cały świat śledzi nie tylko filmy biorące udział w konkursie, ale również stylizacje gwiazd. Nie inaczej było w przypadku Joanny Kulig - podczas inauguracji wydarzenia aktorka zachwyciła zjawiskową kreacją projektu Giorgia Armaniego.

Aktorka wybrała taliowaną, czarną suknię o aksamitnej strukturze z długim rękawem, do której dobrała połyskujące szpilki. Uwagę zwracały również starannie dobrane dodatki takie jak bogato zdobione kolczyki. Kulig postawiła na stonowany makijaż - przydymione cienie na powiekach i szminkę w odcieniu nude.

Kulig w "wymiętym" garniturze

Festiwal trwa, a Kulig po raz kolejny pojawiła się przed obiektywami fotografów, tym razem wspólnie z pozostałymi członkami jury konkursu Un Certain Regard. Tutaj Kulig wybrała mniej zobowiązującą stylizację i postawiła na modny w tym sezonie garnitur. Było mniej zobowiązująco, ale wciąż z klasą.

Polska aktorka zapozowała w nieco "wymiętym" garniturze w pastelowym odcieniu. Kulig miała na sobie dwurzędową marynarką i spodnie o rozszerzanych nogawkach. Stylizację dopełniały buty na obcasie. Jednym z dodatków były również okulary przeciwsłoneczne. Gwiazda swoją urodę podkreśliła delikatnym makijażem, w którym uwagę przykuwały muśnięte różowym błyszczykiem usta.

Garnitur - alternatywa dla sukienki

Jak widać, garnitur jest świetną alternatywą dla sukienki. Zdaje egzamin w róznych sytuacjach i pasuje paniom o różnym rodzaju sylwetki. Jakie damskie garnitury są najmodniejsze w tym sezonie? W trendach królują obecnie zarówno komplety w neutralnej i stonowanej kolorystyce, jak i w żywych kolorach - niebieskim, różowym czy fioletowym, białe. Na liście garniturowych "must have" znajdują się również te w kratkę i oversizowe.

