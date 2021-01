​Joanna Moro wyznała, że dzięki trzeciemu dziecku wreszcie dorosła do macierzyństwa

Tak jak wiele innych gwiazd, Joanna Moro dokonała na Instagramie zestawienia swoich najpopularniejszych zdjęć w 2020 roku. Okazało się, że na każdej z tych fotografii towarzyszy jej urodzona w styczniu córka Ewa. To skłoniło aktorkę do refleksji na temat tego, jak bardzo przy trzecim dziecku zmienił się jej stosunek do bycia matką. "W końcu mogę śmiało powiedzieć, że dorosłam do dojrzałego macierzyństwa" - stwierdziła.

Zdjęcie Pod koniec stycznia 2020 r. aktorka powitała na świecie córkę Ewę /Artur Zawadzki /Reporter

Aktorka znana z serialu o losach Anny German ma dwóch synów - 9-letniego Mikołaja i 6-letniego Jeremiego. Pod koniec stycznia 2020 r. powitała na świecie córkę Ewę. I jako że to nie karierze, a opiece nad córką aktorka poświęciła większość 2020 roku, to właśnie macierzyństwu poświęciła wpis podsumowujący minione 12 miesięcy. "W końcu mogę śmiało powiedzieć, że dorosłam do dojrzałego macierzyństwa - bez zbędnej przesady, stresu i radości z każdego dnia z tym cudnym, małym człowieczkiem, do spokoju i po prostu bycia razem" - wyznała na Instagramie aktorka.

A jaką matką była kiedyś ? "Przyznam się szczerze, z synami nie miałam takiego spokoju w sobie, raczej niecierpliwość, kiedy już podrosną - to będzie łatwiej, a tu zdziwko. Uciekałam do pracy, bo kariera nie poczeka. Duuużo pracowałam, kiedyś to nawet nikt nie wiedział przecież, że mam dzieci. Dlatego teraz cieszę się z każdej kupki i każdego nowego gruchotania tej małej istotki i to mi daje niesamowitą siłę i energię do działania!" - wyznała Moro.