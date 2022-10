21 października do kin trafi najnowszy film Lecha Majewskiego "Brigitte Bardot Cudowna". W tytułową rolę wcieliła się Joanna Opozda, która nie ukrywała, iż udział w produkcji jest przełomowym wydarzeniem dla jej kariery.

Jestem fanką filmów Lecha Majewskiego, dlatego tym bardziej cieszę się ze mogłam wziąć udział w tym wyjątkowym projekcie napisała na Instagramie, publikując plakat produkcji.

Wkrótce w jej mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia z planu. Fani gwiazdy są pod ogromnym wrażeniem.

Joanna Opozda jako Brigitte Bardot. "Wyglądasz obłędnie"

Joanna Opozda jest niezaprzeczalnie jedną z najpiękniejszych oraz najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Do tej pory mogliśmy oglądać ją między innymi w serialach "Pierwsza miłość" i "Barwy szczęścia". Tym razem aktorka pojawi się na dużym ekranie. Rola w filmie Lecha Majewskiego zdaje się być spełnieniem jej marzeń.

"To było trzy lata temu, ale pamiętam jakby to było wczoraj. Zadzwonił do mnie reżyser Lech Majewski i powiedział że pani Brigitte Bardot osobiście wybrała mnie do zagrania tytułowej roli w nowym filmie pana Lecha, pt. "Brigitte Bardot Cudowna"!" - pisała na Instagramie Joanna Opozda.

"Najpiękniejsza kobieta na świecie"

Teraz aktorka podzieliła się ze swoimi fanami efektami sesji zdjęciowej promującej film "Brigitte Bardot Cudowna". Na zdjęciach gwiazda pozuje w białej, koronkowej sukni z wycięciem na plecach oraz długimi rękawami z koronki.

Internauci przecierają oczy ze zdumienia. W komentarzach zaroiło się od komplementów pod adresem gwiazdy. Fani aktorki są pod niemałym wrażeniem jej urody.

Zjawiskowa. Wyglądasz obłędnie.

Asia, Ty jesteś po prostu najpiękniejszą kobietą na świecie.

Jest Pani wprost stworzona do tej roli piszą internauci.

