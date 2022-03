Joanna Opozda nie miała łatwego okresu ciąży. Czas połogu również nie jest dla niej łaskawy

Joanna Opozda najpierw zaskoczyła fanów związkiem z Antonim Królikowskim, a potem oboje zaskoczyli media swoim ślubem.

Joanna Opozda urodziła! Pokazała zdjęcie

Małgorzata Ostrowska-Królikowska skomentowała zachowanie ojca Joanny Opozdy

Ojciec Joanny Opozdy strzelał do rodziny? Jest komentarz gwiazdy W niedługim czasie po powiedzeniu sobie sakramentalnego "tak", pojawiła się także radosna nowina - Antek Królikowski i Joanna Opozda spodziewali się dziecka.

Okres ciąży nie był jednak najszczęśliwszy dla przyszłej mamy. Gwiazda borykała się z problemami rodzinnymi, których prowodyrem był jej ojciec. Dodatkowo Joanna Opozda nie cieszyła się najlepszym zdrowiem podczas ciąży i oczekiwała przyjścia na świat maluszka, leżąc przeważnie w łóżku.

22 lutego 2022 roku na świat w końcu przyszedł synek Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy, który otrzymał imię Vincent. Aktorka zamiast jednak cieszyć się w pełni narodzinami synka, znów przeżywała trudne chwile.

Od momentu porodu media rozpisują się na temat związku Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego i wiele wskazuje na to, że aktorka jest osamotniona w opiece nad maleństwem.

Wiele osób krytykuje postawę aktora, który pokazuje w mediach społecznościowych swój rozrywkowy styl życia, gdzie zdaniem fanów brakuje miejsca dla żony i nowo narodzonego syna.

Joanna Opozda opublikowała ważny wpis. W końcu zabrała głos

Do tej pory Joanna Opozda nie komentowała plotek o ich rozstaniu i raczej milczała w przestrzeni medialnej, aż do teraz.

Na profilu aktorki właśnie pojawił się nowy wpis i dotyczy on bardzo ważnego tematu.

"3 tygodnie temu zostałam mamą. Jak jest? Różnie. Jestem wykończona ostatnimi miesiącami i tym wszystkim co się dzieje wokół nas. Dochodzę jednak do wniosku, że nie ma co czekać aż życie stanie się łatwiejsze, lepsze czy mniej skomplikowane. Trzeba działać i robić co się da żeby jakoś to szczęście budować. Dla mnie szczęściem jest miłość, spokój, bezpieczeństwo i ZDROWIE moich bliskich, zwłaszcza mojego kochanego synka Vincenta. Na niektóre sprawy niestety nie mamy wpływu na inne całe szczęście TAK" - zaczęła swój wpis Joanna Opozda.

W dalszej części wpisu poruszyła temat... bankowania krwi pępowinowej. Temat ważny, uznawany za inwestycję w przyszłe zdrowie dziecka, a często pomijany w dyskusji publicznej.

Joanna Opozda doskonale o tym wiedziała i postanowiła jeszcze przed porodem zabezpieczyć przyszłość swojego synka.

"Zabezpieczając taką krew i sznur zabezpieczasz dziecko, jego rodzeństwo i najbliższą rodzinę. Komórki macierzyste mają olbrzymi potencjał do namnażania oraz zdolność do przekształcania się w komórki wyspecjalizowane dzięki czemu mają zastosowanie w naprawie uszkodzonych komórek, w leczeniu ponad 80 ciężkich chorób onkologicznych i hematologicznych! Ja zdecydowałam się zabezpieczyć zdrowie mojego synka mimo, że liczę na to, że komórki macierzyste z krwi pępowinowej nigdy nie będą mu potrzebne" - zdradziła Joanna Opozda.

Swoje słowa opatrzyła pięknym zdjęciem z okresu ciąży, a zdjęcie to polubił jej mąż... Antek Królikowski.

