Joanna Przetakiewicz apeluje do rządu o docenienie siły Polek

Słynna projektantka mody należy do grona gwiazd mocno angażujących się w protesty związane z niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. Żona producenta Rinke Rooyensa postanowiła teraz wystosować w mediach społecznościowych apel do władz naszego kraju.

Wciąż nie milkną echa kontrowersyjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. W całym kraju miejscach od dwóch tygodni organizowane są protesty, w których bierze udział wiele gwiazd i osób publicznych.

Jedną z nich jest Joanna Przetakiewicz, projektantka mody i właścicielka marki La Mania. Nie tylko uczestniczyła ona w manifestacjach, ale też zamieściła w mediach społecznościowych szereg postów, w których nawiązała do bieżących wydarzeń, relacjonowała przebieg protestów oraz potępiała orzeczenie TK. W swoim najnowszym instagramowym wpisie dyrektor kreatywna określiła decyzję sędziów Trybunału mianem "ciosu poniżej pasa".

Przetakiewicz postanowiła też zaapelować do polskiego rządu o zmianę kierunku prowadzonej polityki i zaoferowanie kobietom większego wsparcia. Oraz dostrzeżenie tego, jak wielu Polaków nie zgadza się z niedawnym zaostrzeniem przepisów antyaborcyjnych.

Ten apel nie jest przypadkowy. Pani Joanna w działalność na rzecz kobiet zaangażowana jest bowiem od dawna - dwa lata temu założyła Erę Nowych Kobiet, projekt, którego celem jest "inspirowanie kobiet do przemiany osobistej i zawodowej, które mają pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości i akceptacji, trwałych relacji, niezależności finansowej i poczucia szczęścia".

- W lipcu tego roku w ramach akcji społecznej #niebojesie przejechałyśmy całą Polskę. Powiedziałam wtedy, że wszystko wskazuje na to, że kobiety wspólnie muszą rozwiązywać swoje problemy, bo rządowej pomocy nie widać, ale nie wiedziałam, że będzie aż tak źle! Nie wiedziałam, że do szerokiej panoramy problemów Polek dojdzie kolejny cios. Cios poniżej pasa. Ale już wtedy wiedziałam jedno: Jesteśmy ogromną solidarną siłą! - napisała Przetakiewicz na Instagramie.

Liderka Ery Nowych Kobiet wskazała też na problemy, z jakimi wciąż borykają się Polki.

- Jeśli chodzi o samoocenę i poczucie szczęścia jesteśmy na ostatnim miejscu w Europie! Rośnie liczba rozwodów, maleje liczba narodzin dzieci spowodowana również rosnącym problemem z zajściem w ciążę. Rośnie krzywa przemocy domowej. Kobieta w Polsce zarabia aż o 20 proc. mniej niż mężczyzna na tym samym stanowisku. (...) Co Polka dostaje od państwa zamiast wsparcia? Odmowę finansowania in vitro. Projekt wyjścia z konwencji stambulskiej, który automatycznie wzmacnia sprawce? przemocy. Tej jesieni Polka dostała znowu pięścią w twarz, kiedy TK zadecydował, że odbierze jej prawo do decydowania o sobie i swoim ciele - podstawowe prawo człowieka! - punktowała Przetakiewicz.

Wypowiadając się w imieniu strajkujących kobiet, projektantka zapewniła, że Polki nie poddadzą się w walce o swoje prawa.

- Powiedziałyśmy dość i już nie wycofamy się! Nie pozwolimy na wywoływanie w nas poczucia strachu i bezsilności. Nie wyrażamy zgody na działania sprzeczne z postępem cywilizacji. Na zaprzepaszczanie odkryć medycyny chroniących życie i zdrowie. Potrzebujemy natychmiastowej akcji ratunkowej! Potrzebujemy rządu, który umie docenić ogromny potencjał, siłę woli, odwagę i solidarność Polek. Znaleźć wyjście z kryzysu. Dla nas, dla mężczyzn, dla naszych rodzin! - podsumowała swój apel projektantka.

Pod postem Przetakiewicz pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych komentarzy.

"Nie damy się! Mieszkam większość życia za granicą, ale jako kobieta zawsze mówię z dumą, że jestem Polką, dla mnie nasze kobiety są THE BEST. Trzymajmy się razem i wygramy" - napisała jedna z użytkowniczek serwisu.

Słowa wsparcia opublikowali też znani znajomi gwiazdy. "Trzymam za Was mocno kciuki" - napisał Dawid Woliński. "Dzisiejszy świat potrzebuje odważnych, mądrych Kobiet jak nigdy dotąd! Siła jest Kobietą, a Ty Asiu wielką inspiracją" - dodał Łukasz Jemioł.

