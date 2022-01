Joanna Racewicz radzi fanom w ważnej sprawie

Joanna Racewicz przez lata pracy w mediach, zebrała sporą grupę swoich fanów. Dziś jej profil w mediach społecznościowych śledzi prawie 92 tysiące internautów.

Nic w tym dziwnego, bo dziennikarka bardzo skrupulatnie prowadzi swój profil i prócz pięknych zdjęć, często rozmawia ze swoimi fanami, dzieląc się z nimi wszelakimi przemyśleniami.



Niekiedy dotyczą one spraw prywatnych gwiazdy, ale często porusza ona też zagadnienia z życia społecznego, czy też ze świata polityki.



Dziennikarka jest znana ze swojej szczerości i mówienia prawdy nawet wtedy, gdy nie do końca jest ona przyjemna dla innych.



Zaskakujące słowa Racewicz

Na jej profilu pojawiło się właśnie zdjęcie, do którego delikatnie się uśmiecha, trzymając na rękach psa. Z pozoru niepozorne zdjęcie, było powodem do napisania kilku szczerych słów:



"Uważajcie na siebie Tylko tyle. Nie, nie chodzi mi o włosy. Nasze lata 20- te są nieporównanie bardziej niepokojące, niż te sprzed stu lat. Więc - dbajcie - o siebie i bliskich. Tylko to jest ważne" - napisała dość posępnie i tajemniczo Joanna Racewicz.



Takie pesymistyczne nastawienie nie jest częste u Joasi, która przeważnie zaraża optymizmem.



