Joanna Racewicz znajduje się w gronie najpopularniejszych dziennikarek i prezenterek telewizyjnych w Polsce. Gwiazda w wolnym czasie dba o to, by mieć regularny kontakt z fanami za pośrednictwem Instagrama. Na jej profilu nie brakuje inspirujących stylizacji czy relacji z podróży. To jednak nie wszystko - Racewicz często zabiera głos w ważnych sprawach i chętnie dzieli się swoimi opiniami.