Kręglicka słynie też z regularnej aktywności na Instagramie. Jej profil obserwuje 114 tys. osób. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami relacjami z podróży, propozycjami stylizacji, a od czasu do czasu zdradza, co dzieje się w jej życiu prywatnym. 23 marca świętowała 59. urodziny.

Teraz z kolei to nowy wpis wzbudził niemałe zainteresowanie fanów. Wszystko przez to, że brzmi dość tajemniczo.

- Czasami życie pisze nowy scenariusz, przynosi nowe, daje młodą energię. I kiedy myślisz, że może wszystko już było, to najczęściej tak nie jest. Warto więc pozostawić drzwi lekko uchylone, by coś wpuścić, by niespodziewanie do nas przyszło. Sama czekam na te chwile odrodzenia, wierzę, że nadejdą i wtedy przyjmuję je z zaciekawieniem. Bo przecież wszystko może się zdarzyć, gdy głowa wciąż pełna marzeń - napisała Kręglicka na Instagramie.