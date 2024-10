Eksperci zgodnie twierdzą dziś, że modowe wybory Jolanty Kwaśniewskiej każdorazowo są nienaganne, idealnie ze sobą współgrając. Całość tworzy zaś modny i ponadczasowy efekt. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego uznawana jest więc za prawdziwy wzór. Są do tego powody.

Niepozorna, szara marynarka (którą większość z nas bez przeszkód znajdzie również w swojej szafie), w połączeniu z bogato zdobioną biżuterią szybko stała się synonimem pewności siebie, profesjonalizmu i siły - czyli wszystkich tych cech, którymi wyróżnia się "power dressing". Jak przemycić go również do swojej szafy, w efekcie czując się komfortowo i pewnie w każdej sytuacji? To nic trudnego.