Cher, a konkretnie Cherilyn Sarkisian urodziła się 20 maja 1946 roku w Kalifornii. Popularność zyskała w 1965 roku, występując w duecie "Sonny & Cher" wraz z mężem, Salvatore Bono. Wydany w tym samym roku utwór "I Got You Babe" stał się szybko hymnem i symbolem ruchu hipisowskiego w USA, docierając na pierwsze miejsce amerykańskich i brytyjskich list przebojów. Pod koniec 1967 roku zespół miał już na koncie 40 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. Rok wcześniej Cher zaczęła też karierę solową, a jej pierwszy singiel "Bang Bang" sprzedał się w nakładzie miliona kopii.

Lata 80. tylko ugruntowały pozycję Cher na rynku muzycznym, a artystka postanowiła spróbować swoich sił również w aktorstwie. Na początku lat osiemdziesiątych zagrała w kilku filmach jak "Maska" czy "Wpływ księżyca", za który otrzymała Oscara i Złoty Glob. Na listach przebojów królowały natomiast takie hity jak "If I Could Turn Back Time" czy I Found Someone". Cher szturmem zdobyła także kolejną dekadę, wydając w 1998 roku hitowy singiel "Believe", który tygodniami nie schodził z pierwszego miejsca na światowych listach przebojów, w tym również w Polsce.

Cher nie zapomniała o aktorstwie - w 2010 roku wystąpiła w filmie "Burleska", a osiem lat później wróciła jako Ruby Sheridan w produkcji "Mamma Mia: Here We Go Agian". We wrześniu 2018 roku wyruszyła w trasę po Australii i Nowej Zelandii, która od 2019 roku kontynuowana jest w Stanach Zjednoczonych oraz Europie.

Cher znana jest nie tylko ze swoich artystycznych dokonań, ale także politycznych poglądów, filantropii, działań na rzecz społeczności LGBT i oczywiście ekstrawaganckiego stylu. Nic dziwnego, że marka Victoria's Secret postanowiła połączyć siły z tą ikoną popkultury i ulubienicą fanów.

78 lat i taka forma. Cher zaśpiewała na pokazie Victoria's Secret

We wtorek, 15 października Cher pojawiła się na wielkim pokazie Victoria's Secret w Duggal Greenhouse na Brooklynie w Nowym Jorku. Słynna marka postawiła w tym roku na kobiecy skład muzyczny, który miał być odzwierciedleniem zmian, jakie zachodzą w jej filozofii po kilkuletniej przerwie. Cher pojawiła się na scenie u boku takich wokalistek jak Tyla i LISA z Blackpink.

78-letnia artystka wykonała dwa wielkie hity - "Strong Enough" oraz "Believe" i zachwyciła w klasycznej stylizacji. Cher zdecydowała się na spodnie cargo, do których dobrała oryginalną marynarką gorsetową i bogatą, srebrną biżuterię. Uwagę zwróciły także wypielęgnowane, długie i błyszczące włosy Cher, które już kilka dekad temu stały się jej znakiem rozpoznawczym.

Wiele wskazuje na to, że artystka nie myśli jeszcze o emeryturze i na pewno nieraz zaskoczy swoich fanów.

Cher na scenie podczas pokazu Victoria's Secret Masato Onoda/WWD via Getty Images Getty Images

Cher na scenie Taylor Hill/WireImage Getty Images

