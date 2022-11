Julia Dybowska chwali się mamą. Fani nie mogą oderwać oczu

Julia Dybowska, która jest obecną ukochaną teherańskiego miliardera, wiedzie życie niczym z bajki. Choć na co dzień mieszka w Londynie, to często bywa w Polsce i odwiedza ukochaną rodzinę. Tym razem to jednak ona zabrała w podróż mamę i chwali się wspólnymi zdjęciami z nią, co zwróciło uwagę internautów.

Zdjęcie Julia Dybowska nie szczędzi pieniędzy na stroje / Kristine-V/Splash News/EAST NEWS / East News