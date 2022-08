Julia Suryś to nowa trenerka. Już niedługo zobaczymy ją na parkiecie

29 sierpnia rusza 13. edycja "Tańca z gwiazdami". Znamy już wszystkich uczestników, który pojawią się na parkiecie show Polsatu. W programie tym razem zadebiutują także tancerze. Jedną z nowych trenerek jest narzeczona polskiego piłkarza Julia Suryś. Wystąpi w parze z Mikołajem Mikołajczakiem, aktorem znanym między innymi z ról w "Na wspólnej" i "Pierwszej miłości.

Kim jest Julia Suryś?

To doświadczona finalistka turniejów tanecznych i wielokrotna medalistka mistrzostw Polski. Może pochwalić się wieloma imponującymi osiągnięciami. Reprezentuje dwie najwyższe klasy "S" w tańcu standardowym i latynoamerykańskim. Klasa "S" to najwyższa międzynarodowa klasa tańca towarzyskiego. Zdobywają ją jedynie najwytrwalsi i najbardziej utalentowani tancerze. Wszystko więc wskazuje na to, że Mikołaj Mikołajczak będzie w naprawdę dobrych rękach.

Jednak Julia Suryś zajmuje się także modelingiem. Realizuje projekty nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Tancerka pracowała dla wielu znanych marek i brała udział w pokazach mody. Chodziła na wybiegach w Londynie, Mediolanie czy Portugalii. Julia nie może narzekać na brak pracy. Jest w nieustannym ruchu - jej grafik jest wypełniony po brzegi.

Julia Suryś to polska WAG. Kim jest jej wybranek?

Nowa trenerka "Tańca z gwiazdami", jak przystało na młodą gwiazdę, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie regularnie umieszcza zdjęcia z treningów i chwali się efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych. Konto Julii Suryś obserwuje na razie 12,9 tys. internautów. Gdy taneczne show wystartuje, zasięgi polskiej piękności z pewnością wzrosną.

Serce Julii Suryś jest zajęte. Tancerka jest w związku z polskim piłkarzem, Marcinem Stromeckim. Sportowiec grał w takich klubach jak: Górnik Łęczna, Skra Częstochowa czy Znicz Pruszków. Obecnie trenuje z drużyną GKS Katowice. Julia Suryś i Marcin Stromecki od ponad roku są zaręczeni. W social mediach chętnie publikują wspólne zdjęcia. Wszystko wskazuje na to, że są bardzo szczęśliwi.

