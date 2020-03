Julia Wieniawa ma nową ksywkę

W piątek 6 marca rusza 11. edycja show Polsatu „Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami”. Jedną z uczestniczek programu jest Julia Wieniawa, której partneruje Stefano Terrazzino. I to właśnie on wymyślił dla niej przydomek Petardina Piccolina.

Zdjęcie Julia Wieniawa jest jedną z uczestniczek programu "Dancing with the Stars" /Andras Szilagyi /MWMedia

Taka ksywka oznacza zapewne, że aktorka nie oszczędza się na treningach i daje z siebie wszystko, by jak najlepiej przygotować się do rywalizacji o Kryształową Kulę. Jej zaangażowanie widać na filmikach z sali prób, które można znaleźć na Instagramie.

O ile Wieniawa nie ma problemu z tym, by angażować się w naukę kolejnych kroków i figur, nie brakuje jej też kondycji ani motywacji, to jej słabą stroną jest posłuszeństwo wobec nauczyciela.



Przyznaje się do tego w jednym z filmików nagranych podczas treningu. - Muszę się nauczyć ciebie słuchać - mówi w nim do Stefano Terrazzino. A po chwili dodaje: - Ja lubię prowadzić w tańcu, a muszę oddać prowadzenie partnerowi.

Czy włoski tancerz znajdzie sposób na to, by Petardina Piccolina wypełniała jego polecenia i nie przejmowała prowadzenia w tańcu?



O to możemy być spokojni. Stefano Terrazzino to ekspert od wygrywania w tanecznym show. Ma na koncie aż cztery zwycięstwa. Dwa razy triumfował w czasach, gdy "Taniec z gwiazdami" był emitowany w TVN, drugie dwa zwycięstwa dołożył w "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" Polsatu.



Dzięki niemu Kryształową Kulę zdobyły Kinga Rusin, Agata Kulesza, Aneta Zając i Agnieszka Sienkiewicz. Wkrótce przekonamy się, czy do tego grona dołączy Julia Wieniawa.