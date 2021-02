Julia Wieniawa jest piękną dziewczyną, która nie potrzebuje makijażu, by olśniewać swoim urokiem. Jednak od czasu do czasu pozwala sobie na odrobinę szaleństwa i tym razem zaskoczyła fanów swoim wyglądem!

Zdjęcie Julia Wieniawa jest piękną kobietą, świadomą swoich atutów /Piętka Mieszko /AKPA

Julia Wieniawa ma na swoim koncie nie tylko role filmowe i serialowe, ale także sporo sesji zdjęciowych. Nie ma co ukrywać - aktorka może poszczycić się nieprzeciętną uroda.

Sama doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich atutów i potrafi je podkreślić. Stawia jednak na naturalność i pielęgnację, by długo cieszyć się młodzieńczym wyglądem.



Ostatnio jednak to nie ona sama, a Magdalena Pieczonka, jedna z ulubionych makijażystek gwiazd, pochwaliła się tym, jak piękny makijaż wykonała Julii.



Na zdjęciach, które znalazły się w sieci, aż trudno uwierzyć, że to właśnie aktorka na nich jest. Widać, jak bardzo makijaż może zmieniać twarz i należy uważać, by nie przesadzić z eksperymentami.



Wpadka jednak tym razem nie groziła Julce, która wyglądała obłędnie, choć inaczej niż zwykle.



Fani nie kryli zachwytu w komentarzach i nie szczędzili komplementów zarówno makijażystce, jak i pięknej aktorce!

