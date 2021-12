Julia Wieniawa pochwaliła się nowym psem

Julia Wieniawa to aktorka, która prócz grania w filmach, serialach i na teatralnych deskach, często udziela się w mediach społecznościowych. Ze sporym zaangażowaniem prowadzi swoje konto, udziela wywiadów, angażuje się w prace reklamowe.

Księżna Kate zaskoczyła wszystkich w święta! Poddani oniemieli!

Katarzyna Cichopek pokazała niezwykłe zdjęcie w święta!

Anna Mucha kusi w świątecznej stylizacji

Anna Wyszkoni odzyskała konto na Instagramie Gwiazda uwielbia dzielić się prywatą z fanami i chętnie utrzymuje z nimi kontakt. Tak było i tym razem, kiedy chciała się pochwalić nowym członkiem rodziny - szczeniaczkiem.



Patrząc na zdjęcia pięknego psa, jest to najpewniej Cavapoo, czyli skrzyżowanie pudla miniaturowego lub średniego z cavalier king charles spanielem.



I właśnie odnośnie tej rasy rozpętała się niespodziewana burza w komentarzach pod pięknym, świątecznym zdjęciem, na którym Julia Wieniawa i jej chłopak, Nikodem Rozbicki, całują zwierzę.





"Dlaczego wspierasz pseudohodowle?" - burza w komentarzach pod wpisem Julii Wieniawy

Cavapoo to rasa stosunkowo nowa w świecie psich hodowców. Urocze psiaki o wyglądzie niczym małe zabawki stały się niezwykle modne. Jednak problem polega na tym, że rasa ta nie jest zarejestrowana w ZKwP, czyli Związku Kynologicznym w Polsce, ani w FCI, czyli Fédération Cynologique Internationale (Międzynarodowa Organizacja Kynologiczna).



To jedyne uznawane w świecie hodowców organizacje, które zrzeszają i nadzorują hodowle psów. Zostały stworzone po to, by zapewnić rozmnażanym zwierzętom jak najlepsze warunki, by pilnować dbałości w dobieraniu rozmnażanych psów i dzięki temu zminimalizować ryzyko występowania wad genetycznych u potomstwa.



Każda hodowla, która nie jest zarejestrowana w FCI i ZKwP jest tzw. pseudohodowlą. Takie hodowle nie są kontrolowane, a co za tym idzie - nie są pociągane do odpowiedzialności w razie krzywdzenia zwierząt, braku zapewnienia im godnych warunków życia i funkcjonowania.



Biorąc psa z pseudohodowli przyszły właściciel przykłada rękę do cierpienia zwierząt nierzadko takie hodowle w bestialski sposób traktują rozmnażane psy - nie robią przeglądów weterynaryjnych, nie leczą zwierząt, trzymają je w klatkach lub piwnicach, nie dbają o zbilansowaną dietę i zaspokojenie podstawowych potrzeb psów, poczynając od fizjologicznych, a kończąc na potrzebach węszenia, ruchu, czy potrzebach społecznych.



Decydując się na szczeniaka z niesprawdzonej hodowli, istnieje także ryzyko wystąpienia wad genetycznych w miocie od niepewnych rodziców szczeniąt. Między innymi z tych względów ZKwP i FCI nie zdecydowały się na rejestrację takiej rasy, jaką jest Cavapoo.



"Wstydź się, dajesz przykład tysiącom osób, aby brać psa który jest z pseudohodowli. Nawet jeżeli w hodowli są super warunki, to w dalszym ciągu jest to pseudohodowla ponieważ mix ten nie jest zarejestrowany i nie może być ani w FCI, ani w ZKwP. Ale jakie to ma znaczenie, ważne że słodki i modny pieseczek, co nie? Pomijajac, że jest to po prostu nie etyczne to ta hybryda narażona jest na wiele wad genetycznych. Albo kupujmy psy rasowe, albo adoptujmy. Ale nie wspierajmy pseudo biznesu nieuznawanych mieszanek..." - napisała jedna z internautek, Kasia, właścicielka doga niemieckiego.

Reklama

Dlatego nic dziwnego, że pod uroczym zdjęciem aktorki rozgorzała dyskusja reszty internautów:



"Szkoda, że cavapoo to nie są psy rasowe, bo ani przez fci, ani zkwp nie są uznane", "szlag mnie trafia. Celebryci i celebrytki ostatnio wszędzie wyskakują z cavapoo, labradoodle i tym podobne. To zwykle hybrydy, mieszanie ras aby było ładnie i tyle. Tyle się mówi o pseudohodowlach, a oni nadal", "Zamiast płacić za kundelka i wspierać pseudohodowle, wystarczyło jechać do schroniska lub kupić rasowego psa", "A co z hasłem 'nie kupuj, adoptuj?" - pisali internauci zaskoczeni decyzją Julii Wieniawy.



Na te komentarzy gwiazda nie chciała odpowiadać, skupiła się za to na odpisywaniu na te pochwalne komentarze, zostawiane głównie przez koleżanki i kolegów z branży.







Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Globisz: Pies jest zawsze ze mną INTERIA.PL

***

Zobacz również:



Pies i kot to nie rzecz! Nie dawaj zwierząt w prezencie



Mandat za zostawianie psa pod sklepem? To nie wszystko!