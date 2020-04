Julia Wróblewska pochwaliła się zgrabną sylwetką

Julia Wróblewska była swego czasu najpopularniejszą polską aktorką dziecięcą. Dziś jest już dorosła i głośno mówi o cenie, jaką za to zapłaciła.

Jako 6-latka zagrała w filmie "Tylko mnie kochaj" u boku Macieja Zakościelnego, później były trzy części "Listów do M." oraz serial "M jak miłość".



Następnie przyszedł czas na udział w programach rozrywkowych, m.in. Celebrity Splash!, "Dancing with the Stars. Tańcu z gwiazdami" oraz reality-show "Agent - Gwiazdy" oraz intensywne bywanie na branżowych imprezach.



Jakiś czas temu Wróblewska wycofała się z życia publicznego, a za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że zmaga się z depresją.

Nadal jest jednak bardzo aktywna w mediach społecznościowych, a jej profil obserwuje aż 507 tys. użytkowników.

Ostatnio Wróblewska postanowiła wziąć udział w popularnym wyzwaniu #pillowchallenge, a jej zdjęcie polubiło ponad 40 tys. osób!

Dużym zainteresowaniem cieszą się też najnowsze fotki 21-latki. Julia pozuje do nich w długiej, czerwonej sukni, podkreślającej sylwetkę.

"Jaka figura! Pięknie wyglądasz w tej sukience", a nawet "Widzę po komentarzach że większość ludzi patrzy na pupę Juli, ale czy ktoś zwrócił uwagę na tą fenomenalna twarzyczkę na to spojrzenie. Zdjęcie, bo cóż dodać cóż ująć, pięknie wyszło" - pisali zachwyceni fani.

Wam też podobają się nowe zdjęcia Wróblewskiej?