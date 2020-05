Justyna Żyła szuka męża

Justyna Żyła zdobyła rozpoznawalność przy okazji medialnego konfliktu z, byłym już, mężem Piotrem Żyłą – skoczkiem narciarskim.

Para przez jakiś czas prała swoje brudy za pośrednictwem mediów społecznościowych, a o ich konflikcie rozpisywali się wszyscy. Ostatecznie, do rozwodu doszło w listopadzie 2018 roku.

Pani Justyna zaczęła natomiast romansować z show-biznesem. Zaliczyła (niestety nieudany) występ w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" u boku Tomasza Barańskiego. Poprowadziła też program "Justyna Żyła. Pierzemy brudy do czysta", w którym występowali zwaśnieni małżonkowie. W 2019 roku zdecydowała się na rozbieraną sesję dla "Playboya".

Dziś jej instagramowy profil obserwuje ponad 75 tys. użytkowników! Ostatnio pani Justyna zamieściła tam nagranie, na którym widać, jak za pomocą profesjonalnego sprzętu, kosi trawę.

Jednak to opis przykuł uwagę internautów. Żyła wyznała bowiem, że... szuka drugiego męża! W nieco żartobliwym tonie napisała:

- Od tyłu, ale broń Boże nie wypięłam się na was...męża szukam, takiego co kosić umie, odśnieżać itp. Kogo polecacie (pis. oryg.).

W komentarzach nie zabrakło matrymonialnych ofert. "Piękna... To ja chętny być pani mężem, pikuś taka praca", "Chętnie bym ci pomógł w koszeniu tej trawy" czy "W moje rejony zapraszam" - pisali wielbiciele pani Justyny.

Myślicie, że instagram to dobre miejsce na poszukiwania drugiej połówki?

