Mateusz Pawłowski swoją przygodę z aktorstwem zaczął już w wieku dziecięcym, a dokładniej kiedy miał zaledwie 7 lat. Popularność zdobył dzięki roli Kacperka Boskiego w serialu Rodzinka.pl, którego odgrywał przez blisko 10 lat. Widzowie pokochali go już od pierwszego odcinka. Zabawny i uroczy Mateusz Pawłowski dodał tej postaci wyjątkowego charakteru.

"Rodzinka.pl" to serial, na którym wybiło się wiele gwiazd młodego pokolenia. To właśnie tam swoją popularność zyskały Wiktoria Gąsiewska, czy też Julia Wieniawa. Serial swego czasu cieszył się ogromną oglądalnością. Przyczyniła się do tego gwiazdorska obsada, czyli Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak, a także Maciej Musiał, Adam Zdrójkowski oraz właśnie Mateusz Pawłowski, którzy razem wykreowali niebywałą osobowość rodziny Boskich.

Mateusz Pawłowski podzielił się świetną wiadomością!

Aktor jest bardzo aktywny w swoich mediach społecznościowych, gdzie lubi dzielić się z fanami osiągnięciami, a także wszelkimi aspektami swojego życia, w tym wyjazdami wakacyjnymi oraz zdjęciami z imprez. Jego konto na Instagramie ma ponad 80 tysięcy obserwujących. To właśnie tam we wtorek poinformował swoich obserwatorów o dużym sukcesie, który odniósł. Mateusz zdał egzamin na prawo jazdy!

“Uważajcie na drogach, widzowie, bo wasz ulubiony Kacperek zdał prawo jazdy" - napisał

Fani bardzo pozytywnie przyjęli tę wiadomość, pojawiły się jednak głosy zdumienia. Zaskoczenie wywołał nie fakt zdania egzaminu, a to, że serialowy Kacperek jest już pełnoletni.

Kacperek z “Rodzinki.pl" ma już 18 lat

Mateusz Pawłowski 18 urodziny obchodził w czerwcu ubiegłego roku. Zorganizował wtedy huczną imprezę, na którą zaprosił przyjaciół w tym innych aktorów serialu “Rodzinka.pl". Z okazji świętowania pełnoletności zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie z urodzinowym tortem. Również pod nim nie brakuje komentarzy zszokowanych fanów.

To ty nie masz 9 lat Kacper?

Ostatnio oglądałam 1 sezon Rodzinki.pl, dopiero co miałeś tam 8 lat. Czemu ten czas tak szybko leci

Ale, że już 18, jak to?

Ja się zatrzymałam na tym, jak byłeś taki malutki piszą internauci

Można by rzec, że postać Kacperka, którego odgrywał, stała się kultowa. Fani, nie mogą uwierzyć, że ten uroczy chłopiec, którego zapamiętali, najmłodszy członek rodziny Boskich, jest już dorosłym mężczyzną. Czas jednak szybko mija, a obecnie aktor zdecydował się skupić na swoim życiu prywatnym i rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Teraz będzie mógł się sprawdzić w roli kierowcy.

